Quienes diseñaron la nueva sala de llegadas del aeropuerto Juan Santamaría no saben lo que llueve en Costa Rica

Recientemente, conocí la nueva sala de llegadas internacionales del aeropuerto Juan Santamaría y pude comprobar su falta de funcionalidad para el usuario. Me refiero a que, por la altura del techo, similar a la de las gasolineras, y la ausencia de paredes en los costados del salón, la lluvia impulsada por el viento alcanza más de la mitad del recinto, lo que obliga a las personas a arrinconarse incómodamente hacia el costado oeste para evitar mojarse, como fue mi caso.

Para colmo de males, un corredor improvisado con vallas portátiles obligaba a los viajeros entrantes a transitar apresuradamente con sus valijas, con el riesgo de resbalar por el costado este, donde precisamente caía un aguacero con rachas de viento.

Queda claro que los diseñadores de este recinto subestimaron nuestro clima lluvioso y ventoso y priorizaron la estética antes que el bienestar y la seguridad del usuario.

Hugo Alvarado Gutiérrez, San Vicente de Moravia

Dinero del ROP

En campaña, doña Laura prometió devolver el dinero del ROP a sus verdaderos dueños: los trabajadores. Ahora dice que se va a asesorar. Dios quiera que no lo haga con quienes se benefician de los aportes de las personas trabajadoras, pues además de las ganancias, cobran por la administración del ROP y, si hay pérdidas, no asumen ni un centavo.

No existe ningún descalabro en la economía; simplemente, las operadoras dejarían de percibir las ganancias de quienes ya están pensionados, aunque seguirían recibiendo las ganancias millonarias de los miles de trabajadores activos.

El ROP está tan poco pensado para los trabajadores que una persona despedida no puede disponer del porcentaje de sus prestaciones aportado al ROP para afrontar gastos inmediatos mientras encuentra empleo. Y el resto de nosotros difícilmente podremos disponer de nuestro propio dinero al pensionarnos, a menos que estemos a punto de morir el próximo mes.

Mercedes Calvo Ferllini, San Vicente de Moravia

Las dos rutas perdidas

Dos son las rutas perdidas del anterior y actual gobierno. Una: la ruta que “no le dio la gana” publicar a la exministra Müller, después de casi tres años, pese a que la educación pública costarricense se encuentra en cuidados intensivos, según las pruebas PISA y las mediciones de las universidades. Y hoy, Müller está al frente de la Comisión Especial de Educación.

La otra ruta perdida es la de los asesinatos por medio de sicariato (menores de hasta 14 años están involucrados). El OIJ hace lo que puede con los limitados recursos que le dan, pero no se ven las políticas sociales para salvar a los jóvenes en estado de pobreza de caer en la tentación fácil del crimen organizado, ni para rescatar a los estudiantes de la deserción y del consumo de drogas.

Ambas son, tristemente, rutas de la evasión.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Imposible llamar a Abbott

Señores de Laboratorios Abbott: su centro de contacto mediante el teléfono 4000-1266 es un fiasco. Tres veces llamé y duré más de 20 minutos en espera, con un repetitivo mensaje (“Gracias por esperar; pronto un ejecutivo lo atenderá”).

El asunto que necesito dilucidar no puedo resolverlo usando el WhatsApp de ustedes, y hablar con un ser humano es imposible. Estamos en el siglo XXI; las comunicaciones deberían ser fluidas. Mejoren ese pésimo servicio.

Hernán Solera Salas, la Uruca

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