Cartas

Quienes diseñaron la nueva sala de llegadas del aeropuerto Juan Santamaría no saben lo que llueve en Costa Rica

Por la altura del techo, similar a la de las gasolineras, y la ausencia de paredes en los costados del salón, la lluvia impulsada por el viento alcanza más de la mitad del recinto

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Por Redacción de La Nación

Recientemente, conocí la nueva sala de llegadas internacionales del aeropuerto Juan Santamaría y pude comprobar su falta de funcionalidad para el usuario. Me refiero a que, por la altura del techo, similar a la de las gasolineras, y la ausencia de paredes en los costados del salón, la lluvia impulsada por el viento alcanza más de la mitad del recinto, lo que obliga a las personas a arrinconarse incómodamente hacia el costado oeste para evitar mojarse, como fue mi caso.








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