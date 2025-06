¿Quién no va a indignarse por esta falta de seriedad de Dekra?

Contaré lo que me ocurrió en Dekra el sábado 7 de junio, pues considero que es una burla para los usuarios. Salí tempranito (6:45 a. m.) rumbo a Dekra Puntarenas, pero primero pasé a tramar el carro (ya que acá, en Monteverde, los huecos hacen que la tramada sea necesaria con frecuencia). Llego a Dekra a las 10:00 a. m. y mi cita es a las 10:25. Terminan mi revisión a eso de las 11:50, con un resultado de dos faltas graves: las luces frontales no cumplen y el cinturón del asiento del medio no enganchó bien.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌