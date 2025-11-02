Cartas

Que todos los privados de libertad trabajen o estudien

Mantener a cada reo le cuesta al Estado más de ¢600.000 mensuales; ya es hora de que estas personas se ocupen mientras cumplen su condena

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El Ministerio de Justicia y Paz invierte más de ¢600.000 mensuales en el mantenimiento de cada privado de libertad, con una relación costo/beneficio muy baja: los centros penitenciarios están abarrotados de “clientes frecuentes”, que burlan la justicia y no están obligados a estudiar ni trabajar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.