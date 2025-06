¿Qué se han hecho los patos del parque de la Paz?

La población de patos que embellece los lagos del parque de la Paz está disminuyendo drásticamente. Día con día, personas inescrupulosas los capturan para su venta.

Hago un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen acción inmediata, antes de que lamentemos la total desaparición de patos y otras aves acuáticas que hicieron de este lugar su hogar.

Cynthia Scott Vargas, San Francisco de Dos Ríos

Jóvenes en riesgo

Los niños y jóvenes son el futuro del país; su formación requiere años de cuidados y educación por parte de la familia y el Estado para que sean ciudadanos honestos y productivos. Pero ahora, corren gran peligro debido a la actuación de grupos criminales que los invitan a entrar en un mundo “sin retorno”. Atraídos por el dinero fácil, en vez de estudiar o trabajar, se involucran en actividades ilícitas y se arriesgan a perder la vida en un ajuste de cuentas.

Randall Zúñiga, director del OIJ, revela que las víctimas del 70% de los asesinatos son jóvenes de entre 18 y 29 años. Señala como causas la exclusión social, la pobreza y el bajo acceso a oportunidades. El Ministerio de Cultura y Juventud, IAFA y los gobiernos locales de Limón y Puntarenas pueden unir esfuerzos con la sociedad civil (iglesias, empresas, clubes deportivos) para patrocinar becas, eventos deportivos y musicales, y otros y así ayudarles a salir adelante.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Piscina La Sabana

Fecoda anunció, en su página web y en Facebook, que la piscina de La Sabana abría las puertas al público con clases de natación en amplísimos horarios. Sin embargo, en el correo electrónico piscina@fecodacrc.org no contestan y en el WhatsApp 8739-7680 dicen que no se alcanzó el cupo mínimo de 15 personas para abrir los horarios de la noche y no informan sobre cupo en otras horas. Por dicha, son bienes públicos.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela

Trump y Musk

Más temprano que tarde terminó la “luna de miel” entre Elon MusK y Donald Trump. Nada extraño cuando se defienden mezquinos y narcisistas intereses personales basados únicamente en el vil dinero; prueba fehaciente de que una amistad cimentada sobre billones de dólares siempre estará sustentada en “alitas de cucaracha”.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

