Cartas

Qué mal hablamos: se dice ‘el microbús’, no ‘la microbús’

Microbús es un sustantivo de género masculino. Si los periodistas quieren usar el artículo ‘la’, lo correcto sería que digan ‘la buseta’

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Con ocasión de la detención en Orotina de un vehículo para el transporte de estudiantes que al parecer fue utilizado para movilizar droga, y siempre que este tipo de vehículos se ven involucrados en accidentes, los periodistas de casi todos los medios se refieren a “la microbús”. Es un error. El Diccionario de la Real Academia indica que microbús es un autobús de menor tamaño. Es decir, es un sustantivo de género masculino. Se dice “el microbús”. Si quieren usar el artículo “la”, lo correcto sería que digan “la buseta”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.