Qué mal hablamos: se dice ‘el microbús’, no ‘la microbús’

Con ocasión de la detención en Orotina de un vehículo para el transporte de estudiantes que al parecer fue utilizado para movilizar droga, y siempre que este tipo de vehículos se ven involucrados en accidentes, los periodistas de casi todos los medios se refieren a “la microbús”. Es un error. El Diccionario de la Real Academia indica que microbús es un autobús de menor tamaño. Es decir, es un sustantivo de género masculino. Se dice “el microbús”. Si quieren usar el artículo “la”, lo correcto sería que digan “la buseta”.

Rolando Corrales Orozco, San Vicente de Moravia

Cobros sospechosos

A inicios de julio realicé el pago de mi cuota del préstamo desde la aplicación del Banco Popular. Sin embargo, el sistema no lo permitió. Después de varios intentos, llamadas y visitas a la agencia, me indican que rebajaron las últimas dos cuotas del préstamo para cancelar una cuota de enero 2021 que “sospechosamente” no se había aplicado. Llame, visité, envié correos y lo único que me responden es que hubo un error en el sistema y en el área de Contabilidad hasta ahorita se percatan. Sí: ¡cuatro años después! se da esta situación, que me deja con tres cuotas pendientes. Ah, y tras de todo, tuve que realizar un arreglo de pago cuando tenía todas mis cuentas al día. Sigo sin entender realmente esto que hicieron con mi cuenta.

Carlos Castillo Sibaja, Coronado

Crisis de inseguridad

Manifiesta el señor Rodrigo Chaves que el desastre en Seguridad Pública “no es tan grande como lo quieren poner” pues son 2.437 homicidios en los últimos tres años, los más violentos. Es justo el tiempo que él tiene en el poder. ¿Y entonces?

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Democracia en riesgo

Da pena y tristeza observar cómo aquellos partidos políticos que hicieron grande a este país han sido doblegados por grupos populistas, improvisados y sin estructuras, que solo daño han hecho en los últimos años. Es triste ver cómo aquellos entes que dicen defender nuestra democracia no salen de su letargo y no instruyen al ciudadano, dándole las herramientas para que comprenda los engaños y mentiras que usa el populismo. Ahí están Nicaragua y Venezuela, hoy países totalitarios, sumidos en la pobreza, la miseria y la represión. La democracia no se fortalece solo con ir a votar; se fortalece votando con inteligencia y madurez.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

¢65.000 de más

Tengo un préstamo con el Banco de Costa Rica y mensualmente me cobran la cuota completa, incluyendo seguros. En mi más reciente pago, había ¢65.000 adicionales de seguros sobre lo que ya pago. Pedí explicaciones y, como siempre, no brindan una rápida solución.

María Fernanda Quesada Sandí, Coronado

