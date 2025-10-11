Cartas

Pruebas de ‘doping’ en la Asamblea Legislativa

El pueblo debe estar protegido de las conductas irresponsables y opiniones contrarias a la civilidad y el buen talante que deben exhibir siempre los diputados 

Por Redacción de La Nación

Después de la velada boxística protagonizada a la luz de la luna por un diputado y la amenaza de otro (ambos del mismo partido) de desterrar del país a quien no comulgue con los extravíos del gobierno, la Asamblea Legislativa debe, al igual que otras actividades públicas pagadas, instaurar un sistema de doping aplicable a sus miembros. Se protegería así al pueblo de las conductas irresponsables y opiniones contrarias a la civilidad y el buen talante que deben exhibir siempre los diputados.








