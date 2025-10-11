Pruebas de ‘doping’ en la Asamblea Legislativa

Después de la velada boxística protagonizada a la luz de la luna por un diputado y la amenaza de otro (ambos del mismo partido) de desterrar del país a quien no comulgue con los extravíos del gobierno, la Asamblea Legislativa debe, al igual que otras actividades públicas pagadas, instaurar un sistema de doping aplicable a sus miembros. Se protegería así al pueblo de las conductas irresponsables y opiniones contrarias a la civilidad y el buen talante que deben exhibir siempre los diputados.

Humberto Moya Mórux, Alajuela

Caja de ANDE

Soy educador pensionado y por largos años he sido testigo de la solidez, el apoyo y la solidaridad que la Caja de ANDE ha brindado a sus agremiados con transparencia y honestidad. El pasado 3 de octubre, un reporte de la Supén advirtió de que esta institución cayó en irregularidad financiera por debilidades en su Junta Directiva, alta gerencia y Auditoría Interna.

Uno no puede evitar que esto “le huela muy mal”, sobre todo después de sonados casos de “quiebra” en otras cooperativas, y hay temor de que se repita la historia de corrupción a causa de una frívola justicia y una total impunidad. Insto a todos los socios de Caja de ANDE a exigir una investigación y pedir cuentas claras, antes de que un pequeño “granito” se convierta en un cáncer irreversible.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Crisis en educación

En vista de que el presidente se siente tan amenazado por la “mordaza” del TSE, hablemos de los triunfos de esta administración. El gobierno de Chaves puede reclamar un logro: el sabotaje y desmantelamiento de la educación pública. El décimo Informe Estado de la Educación pone en evidencia las consecuencias devastadoras de la gestión educativa de esta administración.

Ante este panorama, ¿quién se atrevería a admitir su responsabilidad sin sentir vergüenza? Pues ese fue el desconcertante mensaje del presidente, quien, con orgullo y una sonrisa burlona, afirmó que su gobierno tiene “mucha responsabilidad sobre lo poco que se ha logrado avanzar”. En Casa Presidencial, se brinda por la angustia de Mauro Fernández, Carmen Lyra, Omar Dengo y todos los costarricenses.

Eimy Rowe Salazar, Tres Ríos

Lamentable cambio

Concuerdo con la señora Rocío Segura Campos (Cartas 08/10/2025). Ella nombra a “una señora” que ahora despotrica en defensa de cuestionados políticos de turno, cuando, años atrás, atacó todo tipo de “chanchullo” politiquero, con vehemencia y credibilidad periodística, desde la trinchera noticiosa de una importante televisora nacional. Cuesta creer el cambio que ha tenido esta señora, ahora metida en política. Después de haber llegado a un país que la acogió con respeto y solidaridad y le brindó estudio y protección social bajo el alero de la paz y la democracia, ahora atenta contra nuestra democracia, nuestros valores cívicos y hasta la estabilidad sociopolítica de Costa Rica.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

El agua de Paraíso

La Municipalidad de Paraíso de Cartago afronta una deuda millonaria con el AyA que ronda los ¢3.400 millones, lo que genera preocupación entre los vecinos y pone en riesgo el acceso al agua potable. Este problema se debe a años de mala gestión, falta de coordinación entre instituciones, errores contables y deterioro de la infraestructura hídrica. Resulta contradictorio que un cantón que es fuente natural de agua enfrente una deuda por el uso de un recurso que nace en su propio territorio.

Es urgente revisar convenios y tarifas para garantizar un trato justo. Más allá de saldar una deuda, se debe reconocer el valor de Paraíso como generador de agua y exigir transparencia en su administración.

El agua debe representar bienestar, no conflicto. Como comunidad, debemos defender nuestro derecho a una gestión hídrica responsable. Paraíso merece soluciones, no excusas.

Nazareth Chavarría Serrano, Cartago

Cori Motors

En relación con la carta a la columna del señor César Rodríguez, publicada el 3 de octubre, en Grupo Cori Motors entendemos la situación descrita. Esta se dio por una falla de comunicación en la cadena de servicio, por lo que lo invitamos al cliente a visitar nuestra sucursal BYD en la Uruca, donde procederemos de inmediato a solventar el inconveniente.

Abraham Rodríguez Rodríguez, gerente comercial de Cori Motors de Centroamérica

