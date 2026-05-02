Cartas

Programas de TV que sí valen la pena

Queremos más espacios que influyan de forma positiva en niños y jóvenes, que los motiven a hacer deporte y a cuidar de su salud

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Por Redacción de La Nación

Con Batalla de Karaoke, de Teletica, mi familia y yo hemos quedado muy decepcionados. Nos parece un programa algo sin gracia y muy forzado.








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