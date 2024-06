Problemas recurrentes con el servicio telefónico de Liberty

Las llamadas realizadas por el teléfono fijo contratado a Liberty se cortan después de unos minutos. Para comunicarse con nosotros, la gente debe intentarlo varias veces porque la contestadora se activa inmediatamente. Nos sucede casi todos los días, y cuando me canso de reiniciar el router, escribo por el chat, pero es una pesadilla; los mínimos detalles al asesor y obtener algún resultado toma más de una o dos horas. Liberty ha intentado solucionar el problema, pero al poco tiempo el teléfono vuelve a fallar.

Gerardo Araya Rojas, Alajuela

Solicitud de reintegro

El 25 de mayo, a las 5:47 a. m., compré lotería en línea. Recibí el comprobante del rebajo hecho por el BCR por ¢10.000, pero no el recibo de la Junta de Protección Social (JPS). Revisé en el sitio de billetes activos y tampoco aparece, lo cual indica que la transacción no se registró.

Me cansé de mandar correos para que solucionaran el problema y me reintegraran el dinero, pero no ha sido posible ni siquiera una comunicación personal con algún funcionario. Espero que Esmeralda Britton, como cabeza de la institución, interceda para que me devuelvan el dinero.

Alfredo E. Díaz André, Lourdes de Montes de Oca

Omisión del Minae

El Ministerio de Ambiente sacó a consulta pública una propuesta de decreto para el pago de servicios ambientales a través del Ministerio de Economía, pero los territorios indígenas no fueron considerados para que se expresaran, a pesar de su importancia, dadas las extensiones de bosque que poseen.

Otro gran error fue omitir lo que dice el inciso e del artículo 3 de la Ley Forestal, esto es, el conjunto de normas técnicas que regulan las acciones en un bosque o plantación forestal, en un predio o parte de este con el fin de aprovechar, conservar y desarrollar la vegetación arbórea que exista o se pretenda establecer, de acuerdo con el principio del uso racional de los recursos naturales renovables que garantizan su sostenibilidad.

Se ha querido hacer creer que el plan de manejo es aprovechamiento forestal, pero el legislador de ese entonces, más visionario, incluyó la conservación dentro del concepto de plan de manejo forestal.

Álvaro Solano Acosta, Liberia

Comunidades sin agua

Hace varias semanas, el presidente del AyA se excusaba diciendo que había racionamientos porque las represas no tenían agua; no obstante, ahora el agua corre por las canoas, los caños, las calles, los riachuelos, los ríos y las represas. Aun así, persiste el problema del agua en Escazú, Desamparados, Alajuelita, San Francisco de Dos Ríos y demás comunidades. Debería renunciar tanto por el faltante, en momentos en que el agua abunda, como por la mala planificación y administración del AyA.

Jorge B. Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Malentendido sobre la inmutabilidad de la Constitución

La desinformación transmitida por aquellos que tienen escaso conocimiento de las leyes y la Constitución Política hace creer a personas de buena fe que la carta magna y nuestra amplia legislación son inmutables, y que por eso se debe acudir a la figura del referéndum como alternativa a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, se desconoce que la Constitución ha sido reformada en 64 ocasiones, incluida la que creó el referéndum. Está claro que el problema está en la forma en que se plantean las propuestas, en la razonabilidad, en la actitud respetuosa o no del proponente, en fin, en el diálogo y el uso inteligente de los procedimientos democráticos.

Freddy Pacheco León, Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.