Problemas nacionales relegados

En lugar de preocuparse por la ruinosa situación de la educación, la economía y las listas de espera, o por la generación de riqueza y la lucha contra la desigualdad, la violencia, el narcotráfico y la pobreza, en cada acto público el presidente Chaves vuelve a asustar con el cuero del jaguar.

Para paliar la desconcertante situación política, sería muy beneficioso que busque asesores con experiencia demostrada y no funcionarios que, de manera servil y vergonzosa, a todo lo que propone le dicen “sí, señor presidente”. Al menos, tengan presente como escudo las palabras del escritor argelino Albert Camus: “El servilismo no es más que la certidumbre de ser peor”.

José Carlos Vásquez Morera, Tibás

Falla en refrigeradora Whirlpool

El dispensador de una refrigeradora Whirlpool comprada en junio en Importadora Monge, con garantía de un año, no funciona. El técnico detectó que una bobina no sirve, la cambió y sigue sin funcionar. Desde el principio les dije que no quería una reparación, sino un cambio de refrigeradora.

Para que el técnico venga, hay que esperar que den la autorización en Miami y envíen el repuesto. En la tienda me piden que llame a Servicio al Cliente. He llamado muchas veces y alegan que, si no acepto la reparación, cierran el caso y pierdo la garantía. Es un abuso que incumplan y que el gerente no me atienda.

Maureen Mora Ruiz, San Francisco de Dos Ríos

Revisión técnica

Se hacen grandes filas en Dekra de Lagunilla, al grado que causa gran afectación al tránsito en la ruta principal de Lagunilla. Tan sencilla es la solución como volver al modelo que usaba Riteve. Si ceden un poquito en el orgullo, todos ganaríamos.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Por Venezuela

Tenemos que apoyar al pueblo venezolano en su lucha por conseguir la libertad y que se respeten los derechos humanos. El pueblo sabe mejor que nadie cuán descomunal es el fraude que ha burlado la voluntad popular. Ningún gobierno democrático debe aceptar la burla del régimen hacia un pueblo valiente que lucha en las calles desafiando amenazas y limitaciones.

Eddie Bustos Contreras, Montes de Oca

Libertad y esperanza

Dichosamente para los venezolanos, de entre ellos surgió una mujer excepcional, María Corina Machado. Desde un principio, ha blandido como arma la libertad y su escudo es la esperanza. Incansable en su lucha, ha topado con todo tipo de amenazas, incluso agresiones físicas, como la que un partidario del régimen le causó en el rostro. Inclaudicable, continuó su lucha.

Esa historia me hace recordar aquella en la antigua Britania, allá por los años 50 d. C. Boudica, mujer celta, aguerrida, luchó por la libertad de su pueblo enfrentando nada menos que a las legiones del Imperio romano. Boudica jamás se rindió y murió como quiso.

Otras que ganaron un sitial en la historia en su defensa de la libertad fueron Juana de Arco y, para nosotros, la siempre presente Pancha Carrasco. María Corina Machado ocupa su lugar en la historia latinoamericana. Dichosos los venezolanos que la tienen dentro de sus fronteras, que la pueden ver, escuchar, hablar con ella y hasta saludarla.

Warner Rodríguez Camacho, Atenas

