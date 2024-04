Problemas con el servicio de Telecable

Me pasé a Telecable, cuyo servicio nunca me ha gustado porque no envían las facturas electrónicas y desde agosto del 2023 vengo reportando que a varios de sus sitios web no puedo ingresar porque aparentemente la IP fue incluida en una lista negra internacional. Esto debería ser vigilado y regulado por la Sutel.

