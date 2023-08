PriceSmart rechaza garantías a dos clientes en Guanacaste y Tibás

Compré un refrigerador en el PriceSmart de Liberia el 3 de agosto, con la promesa de que no producía escarcha, pero después de unos días se formó en la nevera y el congelador. Volví a PriceSmart en busca de una solución, pero el encargado de las garantías me envió a mi casa con otro papel donde cambiaron el texto, donde decía “libre de escarcha” escribieron “parrillas ajustables”.

Johan G. Maatje, Bagaces

Televisor dañado Copiado!

El martes 22 de agosto compré un televisor en el PriceSmart de Tibás y el mismo día, luego de instalarlo, me di cuenta de que la pantalla no funcionaba. Regresé al comercio inmediatamente, y rechazaron la garantía alegando que la pantalla estaba en buen estado, pero eso no es cierto.

Francella Sandoval Porras, Moravia

Cambios en Condovac Copiado!

La actual administración de Condovac pretende que los socios pasemos a la modalidad todo incluido para otorgar ventajas a unos solamente, tales como entrar una hora antes y salir dos horas más tarde.

Por otra parte, eliminaron el restaurante a la carta, y veganos vegetarianos y celíacos nos quedamos sin opciones; además, en la playa no hay sillas ni entregan toallas, tampoco nos dan nevera en el cuarto de la villa platino, ni kayaks, etc.

Felicidad Corchón Gil, Grecia

Rumbo incierto Copiado!

Con extraña habilidad, el presidente, Rodrigo Chaves, ha sabido quemar, según su propio decir, cualquier puente que tienda a un acuerdo con quienes discrepan de su criterio.

Debe recordar que los períodos de gobierno son cortos y que si no fomenta la armonía en los criterios diversos, procura la unidad de objetivos y abandona su estilo grosero y prepotente, terminará al final de su mandato haciendo que hace por no poder lograr nada sustancial como hasta ahora.

Esperará así que termine su mandato y será entonces compañero de los expresidentes, todos honorables, a los que también ha agraviado.

Con el maremágnum que ha sido hasta ahora la administración Chaves, disparando en todas direcciones, se ha ganado con creces la animadversión y desconfianza de actores políticos livianos y de peso, desde universitarios hasta arroceros, de periodistas a magistrados, recogerá lo cosechado y en el ventolero que se nos vendrá encima diremos como el proverbio “quien ha desordenado su casa heredará el viento”.

Humberto Moya Mórux, Alajuela

Ley Forestal Copiado!

En su artículo de opinión titulado “Oportunidad para la ciencia y la técnica”, William Murillo Montero y Roberto Protti Quesada proponen actualizar la Ley Forestal con el fin de proteger mejor nuestros recursos hídricos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) hizo un mapa de los recursos de agua subterránea de Costa Rica.

Tal vez la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) podría solicitar una copia y usarla para definir con precisión los límites de los recursos hídricos subterráneos cuando se actualice la ley.

Kevin Kichinka Hahner, Puriscal

Solicitud del BCCR Copiado!

La solicitud de datos muy personales (nombre y cédula) de los clientes bancarios, formulada a la Sugef por el Banco Central para supuestamente generar estadísticas, es ilegal. Cuando se realizan investigaciones y estudios, sean cuantitativos o cualitativos, en la práctica, nunca se pide ni se trabaja con los nombres e identidades de las personas que integran las muestras y poblaciones estudiadas.

Por eso, la petición de la entidad bancaria resulta maliciosa. Pareciera que estamos frente a una UPAD 2, cuyos efectos serán violatorios. De esta manera, la posición de la máxima jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, es correcta. Por tanto, la denuncia penal planteada en su contra por la gerenta del Banco Central es injusta y da claras señales de un abuso de autoridad institucional. Solamente en regímenes totalitarios se usan estas prácticas excesivas.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

