Cartas

Presas imposibles y carga pesada a toda hora: esto podría ayudar mucho

Pese a la enorme cantidad de vehículos, en Ciudad Guatemala el tráfico fluye mejor y ello podría deberse en parte a esta disposición

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El congestionamiento vial nos consume, nos agobia día con día, y ninguna autoridad hace algo por solucionarlo. Ignoro si aquí funcionaría lo siguiente, pero se puede intentar. En Ciudad Guatemala (y asumo que ocurre lo mismo en muchas ciudades), el transporte pesado tiene un horario específico para circular. Así, los camiones pesados podrían circular desde las 9 p. m. hasta las 5 a. m. del día siguiente y luego podrían retomar la circulación por cinco horas más (de las 10 a. m. a las 3 p. m.). La carga pesada es uno de los factores que más empeora el caos vial que inclementemente sufrimos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.