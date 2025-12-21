Presas imposibles y carga pesada a toda hora: esto podría ayudar mucho

El congestionamiento vial nos consume, nos agobia día con día, y ninguna autoridad hace algo por solucionarlo. Ignoro si aquí funcionaría lo siguiente, pero se puede intentar. En Ciudad Guatemala (y asumo que ocurre lo mismo en muchas ciudades), el transporte pesado tiene un horario específico para circular. Así, los camiones pesados podrían circular desde las 9 p. m. hasta las 5 a. m. del día siguiente y luego podrían retomar la circulación por cinco horas más (de las 10 a. m. a las 3 p. m.). La carga pesada es uno de los factores que más empeora el caos vial que inclementemente sufrimos.

René Roblero Rodríguez, La Aurora de Heredia

Crisis de inseguridad

Siento mucha preocupación por la inseguridad que estamos viviendo los costarricenses en las calles. Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el año pasado la tasa de homicidios fue de casi 17 por cada 100.000 habitantes. Este año cerrará parecido, a pesar de combatir ese flagelo fue una promesa de campaña de este gobierno. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, al corte realizado en noviembre tenían 527 patrullas fuera de servicio y solo 916 vehículos policiales en servicio para todo el país. Otro dato dado por Seguridad: la última compra significativa de carros policiales se realizó en el año 2020, cuando se adquirieron 95 unidades móviles. Mientras el narcotráfico y el sicariato siguen en aumento, el Poder Ejecutivo le da la espalda al pueblo cuando más lo necesita.

Eddie Bustos Contreras, Sabanilla

Tolerancia navideña

La Navidad tiene un profundo significado para millones de personas porque conmemora el nacimiento de Jesús, cuyo mensaje de amor, paz y esperanza sigue vigente. Esa dimensión espiritual forma parte de nuestras raíces culturales y nos motiva a seguir con respeto y tolerancia.

Al mismo tiempo, las celebraciones navideñas también se expresan mediante desfiles, carrozas y bandas musicales, que llenan de alegría a las familias y fortalecen la convivencia comunitaria. Estas manifestaciones culturales no contradicen el sentido cristiano de la Navidad; son una forma alegre, buena y creativa de celebrarla.

No es conveniente enfrentar lo espiritual con lo festivo. Ambas expresiones pueden coexistir y complementarse, reflejando una sociedad que honra sus valores, promueve la cultura y fomenta la unión entre las personas.

Que la Navidad sea, entonces, un tiempo para recordar el nacimiento de Jesús y también para compartir en familia, celebrar y encontrarnos como comunidad, con tolerancia navideña e independientemente de los credos religiosos de cada uno.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Otra tradición que desaparecerá

Qué pena que una gran cantidad de los premios del Gordo navideño se vendieron en línea y no físicamente, pues se nos acabará la algarabía de los chanceros, el regateo y la búsqueda de nuestros números favoritos en las esquinas y en los mercados. Una tradición popular más que desaparecerá pronto.

Luis Escalante Cabezas, San Rafael de Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.