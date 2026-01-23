Preocupante uso de las reservas del IVM para pensiones

Pocos costarricenses saben que, para pagar pensiones, el actual gobierno tuvo que hacer uso de la reserva del IVM de la CCSS, algo nunca visto en Costa Rica. Se dijo que eso sería hasta en el año 2041; que para ese año, dicha institución podría tener que acudir a esos fondos. Saquemos conclusiones: de ganar las elecciones la señora Laura Fernández, a lo sumo en tres o cuatro años se comen la reserva restante. Y todos los pensionados, a buscar otros rumbos. De nada habrá servido todos los años de trabajo que cotizaron. Digamos no a la continuidad de este gobierno. Escasean los medicamentos en la Caja, las listas de espera no dejan de crecer, los homicidios siguen en aumento... Cuatro años de llevar palo. Ya no más. Hay que ir a votar.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir, Desamparados

Central telefónica del Hospital México

Desde el año pasado, se está realizando un cambio de central telefónica en el Hospital México que hace prácticamente imposible la comunicación con ese centro de salud. Esto, aun cuando en el centro médico se excusa diciendo que antes del número de extensión se debe marcar 2104. Pero ni así se logra.

La situación persiste en este nuevo año y parece que nunca dan con la solución. Un centro médico es sinónimo de emergencia, pero mejor cruzar los dedos para no sufrir una. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar los asegurados?

Sandra Sáenz Robles, Llorente de Tibás

Abramos bien los ojos

Todos los costarricenses debemos pensar bien por quién vamos a votar. Es importante que las personas jóvenes y quienes aún están indecisos reflexionen antes de apoyar la continuidad, pues no resulta aceptable que un gobierno pretenda gobernar sin controles claros sobre el gasto público.

Asimismo, no es conveniente que un solo partido obtenga mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, ya que eso le permitiría hacer y deshacer a su antojo, debilitando los contrapesos democráticos. Un escenario así podría derivar en una dictadura, como ha ocurrido en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Abramos bien los ojos y no nos dejemos engañar. La historia reciente de esos países demuestra lo fácil que es perder la democracia cuando se concentran demasiado poder y pocas voces se atreven a cuestionarlo.

Henry Darcia Álvarez, Liberia

Salgamos a votar

A pocos días de la gran disyuntiva histórica de elegir presidente y diputados, reflexionemos sobre el crucial momento que vivimos. No desaprovechemos la oportunidad de elegir democráticamente a quiénes regirán los destinos de una Costa Rica estancada en el caos social y cultural y cambiar, para bien, el actual panorama, nada alentador, de una patria desangrada, otrora tierra de libertad y paz.

Votar es un derecho y un deber de todos los ciudadanos/as de este país. Votemos por el candidato que mejor llene nuestras expectativas de recuperar la paz y el progreso. No permitamos que se pierda ese sagrado derecho.

Teresa Herrera Castro, San Isidro de El General

Otra postura

Está equivocado don Vladimir de la Cruz al llamar dictador a Nayib Bukele: eso es igualarlo con Putin, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro, Daniel Ortega. ¿Cuáles son los actos dictatoriales de Bukele? ¿Encarcelar a los mareros? ¿Devolver la libertad a El Salvador?

Galo Guerra Cobo, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.