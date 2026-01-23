Cartas

Preocupante uso de las reservas del IVM para pensiones

Aunque se había dicho que eso podría suceder en el año 2041, el actual gobierno hizo uso de la reserva del IVM de la CCSS para pagar pensiones, algo nunca visto en Costa Rica

Por Redacción de La Nación

Pocos costarricenses saben que, para pagar pensiones, el actual gobierno tuvo que hacer uso de la reserva del IVM de la CCSS, algo nunca visto en Costa Rica. Se dijo que eso sería hasta en el año 2041; que para ese año, dicha institución podría tener que acudir a esos fondos. Saquemos conclusiones: de ganar las elecciones la señora Laura Fernández, a lo sumo en tres o cuatro años se comen la reserva restante. Y todos los pensionados, a buscar otros rumbos. De nada habrá servido todos los años de trabajo que cotizaron. Digamos no a la continuidad de este gobierno. Escasean los medicamentos en la Caja, las listas de espera no dejan de crecer, los homicidios siguen en aumento... Cuatro años de llevar palo. Ya no más. Hay que ir a votar.








