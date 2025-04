Preguntas urgentes al gobierno

En medio de la crisis que afronta nuestra democracia, es indispensable hacerle al Poder Ejecutivo las siguientes interrogantes para que, al menos en este último año, nos ilumine el camino. Esto, luego de tres años sin repuestas.

¿Cómo lograr una mejora sustantiva en la educación nacional? La Ruta de la Educación fue una idea sin sentido e imaginaria. ¿Cómo lograr que el presupuesto para educación vuelva al 7,2%? ¿Cómo lograr la inclusión educativa de los jóvenes para evitar que caigan en manos del crimen organizado?

¿Cómo lograr la mejora de la infraestructura vial y de la infraestructura educativa? ¿Cómo bajar los tiempos de espera en las listas de pacientes de la CCSS?

¿Cuándo se iniciará la construcción de los hospitales de Cartago y Limón que, gracias a decisiones de las gerencias, se aprobaron a pesar de la férrea resistencia del gobierno?

Pedimos claridad respecto a los planes del gobierno en áreas como la agricultura (la Ruta del arroz fue un fracaso), el tipo de cambio y las serias repercusiones que ha tenido en el sector turismo, la seguridad ciudadana y la falta de empleos de calidad, en especial para los jóvenes.

Fernando Villalobos Sole, Curridabat

Contradicción en BAC

Quiero expresar mi disconformidad con la resolución de transacciones fraudulentas asociadas a mi tarjeta de crédito Visa Gold de BAC Credomatic, gestión IC2507103370. Esta fue hurtada el 07/03/2025 en Colombia y de inmediato fue reportada como robada (por medio de la aplicación, el chat y una llamada telefónica) y denunciada el mismo día ante la Fiscalía General en Medellín.

El BAC ha argumentado que los contracargos no son satisfactorios debido a la ausencia de la póliza “opcional” PRF, lo que considero una práctica abusiva y unilateral. Esto no debería invalidar el cumplimiento de la política de protección de Visa, ni la obligación de brindar una resolución justa basada en la evidencia que ya he presentado. La política de Cero Responsabilidad de Visa garantiza la devolución de transacciones no autorizadas cuando se cumplen condiciones de cuidado razonable y reporte oportuno (como lo hice).

Pero luego, el día 19/04/25, bajo la misma situación y contracargo solicitado, esta vez sí recibo por parte del BAC resoluciones positivas de otras cinco gestiones, pero no así de la gestión arriba citada, lo cual es claramente contradictorio, pues la situación fue la misma.

Esteban Matamoros Lobo, Heredia

Trato inhumano

Largas filas, poco personal y, sobre todo, una ausencia absoluta de vocación de servicio: así es la farmacia de la Clínica Clorito Picado.

Las horas que se deben invertir para solicitar o retirar un medicamento y el desprecio de los empleados, propician que los pacientes verbalicen la angustia que genera ser víctima de funcionarios indiferentes e irrespetuosos, en particular con los adultos mayores, a quienes incluso he visto llorar debido a la falta de solidaridad y trato humano por parte de un personal.

Personas sin sensibilidad ni respeto como estas no deberían atender al público. Su actitud ensucia el nombre de la noble institución que tan mal representan.

Alfredo González Campos, San José

Papa Francisco

Fue el primer jesuita en asumir la conducción de la Iglesia católica, modernizándola hasta donde fue posible. Su participación fue determinante en la consecución de una tregua en Gaza. Conviene estudiar sus escritos y compaginarlos con la encíclica Sollitudo Reí Socialis, de Juan Pablo II.

Sergio Francisco Solano Céspedes, Zapote

