Práctica de tiro cerca de residencial

Compramos un apartamento en Los Eucaliptos, en el norte de San José. La publicidad elogiaba las maravillosas comodidades, incluidas las vistas al bosque como parte de su entorno natural. Lo que no mencionaron fue que hay un polígono de tiro tan cerca que se escuchan disparos durante toda la semana, incluida la Navidad y desde las 6 de la mañana, y siguen disparando hasta casi las 6 p. m. Vivimos en una zona de guerra. Si el ruido no supera los 65 decibelios, no hay recursos ante el Ministerio de Salud para obtener alivio del ruido. No se tiene en cuenta el efecto acumulativo de esta avalancha de armas. Somos cientos, si no miles, de personas viviendo bajo el alcance de la contaminación acústica constante. Además, lo que debería ser un refugio para miles de aves es un lugar que hay que evitar. ¿Cómo puede un país con la supuesta conciencia ambiental de Costa Rica permitir que exista un concepto así en el mundo actual? ¿Un campo de tiro al aire libre?

