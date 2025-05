¿Por qué todos los apartamentos de alquiler prohíben tener mascotas?

En estos días, he tenido que buscar un apartamento adonde cambiarme y he visto una gran cantidad de opciones, pero llama la atención que en nueve de cada diez apartamentos, no aceptan mascotas.

¿Cómo es posible que, a estas alturas del siglo XXI, los dueños de casas o apartamentos para alquiler pongan como condición “no mascotas”? Prefieren tener sus apartamentos vacíos antes que alquilarlos a alguien con una mascota.

La gran mayoría de hogares tiene una mascota y no la dejarán botada porque la consideran parte de su familia.

Sé que hay muchas personas descuidadas, que no educan a su mascota, pero también hay quienes las tienen muy bien educadas. Pongámonos una mano en el corazón. Las mascotas pertenecen a las familias también.

Kathya Romero Granados, Pavas

Lentes recuperados

El miércoles 21 de mayo, a las 4:20 de la tarde, me apersoné al local de Automercado en la Guácima y, por distraído, dejé olvidadas mis gafas cerca del estacionamiento; esas gafas son vitales para mis labores como agente de finanzas. Aunque me resigné a que ya no las volvería a ver, al día siguiente, jueves 22, decidí pasar nuevamente por el local con la esperanza de que las hubieran guardado. Felizmente, y de modo profesional, amable y hasta con una dosis de humor, me las devolvieron. Una felicitación a Automercado Guácima por su excelente servicio al cliente. ¡Gracias!

Roque Gerardo Araya Jiménez, Alajuela

Cinismo

En medio del lamentable atentado contra dos jóvenes israelitas en Nueva York, acto que condenamos en todos sus extremos, el presidente Trump se dejó decir “el odio y el radicalismo no tienen lugar en EE. UU.”. Hay que recordarle a este señor que desde la campaña, y con más saña a partir de su llegada al poder, él mismo ha manifestado su odio contra los migrantes, en especial los latinos; contra quienes apoyaron a Kamala Harris (como cuando dijo: “Taylor Swift, te odio”; contra las universidades, las ONG, los rivales políticos. Por eso, oírlo decir que en su país no caben el odio y el radicalismo que él mismo impulsa es el mayor acto de hipocresía y cinismo. ¡Qué triste que use un acto tan doloroso como el atentado a esos jóvenes para salir con esta tontería!

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Proyecto Naturbano

Como ciudadano, me gustaría que algún alcalde de San José, Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat o Tibás se refiriera públicamente a aquel Proyecto Naturbano, que pretendía crear bellos senderos para caminantes y ciclistas por el margen del río Torres.

De acuerdo con lo aprobado, este cubriría un área de 25 kilómetros e involucraría a 18 distritos capitalinos.

No sé si había algún presupuesto internacional aprobado a través de alguna Fundación o cosa parecida, pero lo cierto es que, desafortunadamente, el propósito de devolverles a los ciudadanos de San José las riquezas naturales perdidas, parece que fue abandonado por los políticos cantonales de turno.

Desde la inauguración del pequeño trayecto que comunica al Ministerio de Trabajo con el Centro Comercial El Pueblo, en el 2020, todo se paralizó.

Este tipo de recuperación de espacios naturales no es ningún lujo; más bien es lo que se hace desde hace un par de décadas en las grandes urbes europeas y estadounidenses.

Daniel Madrigal Sojo, Goicoechea

Bulevar en Heredia

Con respecto al proyecto de un bulevar en el centro de Heredia, esperamos que los regidores voten a favor de la gente, de los peatones, del aire limpio, del clima agradable, de la buena estética, y en contra de camiones, buses, motos y carros escandalosos y contaminantes.

Freddy Pacheco León, Heredia

