¿Por qué siguen cobrando por una tarjeta cerrada?

Cerré la tarjeta de Credix en agosto y me dieron el número de resolución; sin embargo, sigo recibiendo recordatorios de pago y advertencias para no manchar mi récord crediticio. Me quejé, pero las facturas electrónicas no paran de llegar. El 18 de octubre, me aseguraron que el problema estaba resuelto, pero no fue así. No sé a quién recurrir para estar en paz.

