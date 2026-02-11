Cartas

¿Un impuesto para crear albergues que acojan a personas en situación de calle?

Al igual que para el mantenimiento de parques públicos, los ciudadanos podemos pagar otro impuesto para que las municipalidades construyan albergues y desarrollen programas de atención para esta población

Por Redacción de La Nación

El alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo Flores, habilitó un albergue temporal para proteger a personas en situación de calle del empuje frío N.° 14.








