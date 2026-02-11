¿Un impuesto para crear albergues que acojan a personas en situación de calle?

El alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo Flores, habilitó un albergue temporal para proteger a personas en situación de calle del empuje frío N.° 14.

La Municipalidad de San José tiene un albergue desde hace años y leí que estaba por poner otro en funcionamiento, pero, aun así, la capacidad se va a quedar corta para satisfacer las necesidades de tantas personas.

Pienso que, al igual que para el mantenimiento de parques públicos, los ciudadanos podemos pagar otro impuesto para que las municipalidades construyan albergues y desarrollen programas de atención para esta población, siguiendo el ejemplo de “Chepe se Baña”, impulsado por el señor Mauricio Villalobos.

Un diputado actual o electo, o, mejor aún, varios, podrían plantear la ley en conjunto con las municipalidades y negociar alianzas para su aprobación. Tomar acción para atender esta población es un asunto que nos compete a todos. En reconocimiento a la labor realizada por Chepe se Baña, la ley podría llamarse “Costa Rica se baña, se integra y se cuida”.

Álvaro Barrantes Mora, Sabanilla de Montes de Oca

Cemaco ya no es el de antes

El pasado mes de noviembre, compré en el almacén Cemaco, un exprimidor de jugos con garantía de un año, y se indicaba que habría reemplazo del aparato si este fallaba en las 48 horas posteriores a la compra. Sin embargo, empezó a fallar aproximadamente a la semana de comprado. Me comuniqué con el almacén y lo llevé; lo enviaron al taller y, tras 15 días, me lo devolvieron en peor estado, pues perdió funciones. Volví a reclamar y me indicaron que debía pasar de nuevo por el taller. Tardaron un mes y una semana en devolverlo y, al día siguiente, volvió a dañarse. Cada vez que entra al taller, según me ha dicho el empleado que me atiende, le cambian piezas, pero las boletas no detallan qué le hacen. Compré un artículo nuevo que casi no he usado y ahora tengo uno reparado y dañado. Parece que esperan que me canse o que venza la garantía. Qué desilusión de un almacén que mi familia tenía en alta estima. No volveremos a comprar allí.

Gabriela Rodríguez Sandoval, Calle Blancos

Mérito de Bad Bunny

Soy poeta y músico, y jamás he aprobado el “talento” de Bad Bunny, pero hay que reconocerle la audacia de denunciar las injusticias de Trump ante millones de espectadores. Y vale preguntarse: ¿Hasta qué punto el artista está en el deber moral y cívico de abrazar causas justas y defender la libertad? No sé si su show fue auténtico, o parte de un millonario engranaje de mercadotecnia, pero sus resultados fueron certeros. Siempre que un artista se respete a sí mismo y anteponga su sensibilidad social ante las oscuras pretensiones de cualquier régimen político, merece nuestro apoyo.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

