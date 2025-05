¿Por qué la vacuna contra la fiebre amarilla no la ponen en los Ebáis?

Si el Ministerio de Salud nos va a exigir la vacuna contra la fiebre amarilla para poder salir del país hacia destinos de riesgo, ¿por qué no nos la brinda en los Ebáis o centros de vacunación? O, como mínimo, que regulen los precios de la vacuna poniendo un tope máximo o exigiendo que nos la vendan al costo. Las farmacias están cobrando ¢70.000 por la misma vacuna que hace años era muy barata. ¿Por qué no interviene el MEIC tampoco?

Raquel Castro Musmanni, Curridabat

Discriminatorio

El BCR sustituyó el sistema de clave dinámica por un sistema virtual que no les resulta amigable a los adultos mayores, pues tiene rangos de tiempo muy cortos para tomar la clave y es complicado su uso. Esto es excluyente, pues nos obligan a hacer pagos en caja y nos cobran, además, ¢3.000 por cada servicio que se paga. Es un verdadero engaño, pues si el sistema virtual me bloquea y no puedo usarlo, me castiga con pagos absolutamente irracionales, máxime considerando que se hacen desde mi propia cuenta en el banco.

Alicia Monge Fallas, San Francisco de Dos Ríos

Cierren la oficina

La empresa Liberty, de telefonía, cable e Internet, debería cerrar la oficina en Heredia, ya que brinda una pésima atención. Siempre hay una sola persona atendiendo. Además, lo más común es que lo manden a uno a las oficinas de Paseo de las Flores o del mall Oxígeno; esto es de siempre. Una negatividad enorme; nunca le resuelven nada al cliente.

Orlando Marín H., Heredia

Sin empatía en ICE

La semana pasada, me entero de que me están cobrando dos facturas por el mes de abril (51.541,55 y 34.290,99). Como solo recibí la factura digital del segundo cobro, llamo al ICE para consultar el detalle de la primera y no me pudieron dar una respuesta.

Presenté un reclamo para que me explicaran qué sucedía y me respondieron: “Las facturas tienen las lecturas: abril 2025, del 28 marzo a 28 abril, y mayo 2025, proporcional lectura 28 abril a 8 mayo. Esta ya se corrigió y se le asignó la nueva fecha de corte de lectura los días 8 de cada mes, con vencimiento los 22 de cada mes”.

Como adquirí un teléfono a través de un plan, en ambas facturas me están cobrando el costo del dispositivo, lo que no estoy dispuesto a aceptar, porque solo me pueden cobrar una cuota por mes.

Después, acudí a la agencia del Mall San Pedro. A pesar de que la ejecutiva que me atendió se mostró muy atenta, la supervisora no tuvo la misma actitud y dijo que ambos cobros correspondían (ni siquiera se tomó la molestia de estudiar el caso, como sí lo hizo su compañera).

Como antiguo funcionario del ICE (institución que quiero y admiro), deseo que sus colaboradores tengan empatía y disposición a la hora de atender a los miles de clientes que aún le guardan lealtad a esta entidad.

Jorge Carvajal Rojas, Goicoechea

Chat sin respuesta

Es tan frustrante el chat del Banco Nacional, donde nunca se dignan responder una consulta. Me han dejado ahí por más de media hora sin responder y después me cierran el chat. Los clientes de este banco recibimos la peor atención.

Raúl Eduardo Matos Elles, Higuito de Desamparados

