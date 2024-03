¿Por qué la gente deja su basura en un parque?

El parque Okayama, en San Francisco de Dos Ríos, es bonito; sin embargo, la gente tira los desechos al suelo y también aquellos que viven en los alrededores dejan sus bolsas de basura allí. El parque es limpiado por la Municipalidad de lunes a sábado, y los domingos y los lunes los basureros amanecen repletos. Los indigentes, que han proliferado, y las palomas y otras aves sacan el contenido de los basureros. La basura se esparce por todos lados y el aspecto es desagradable. Solicito a la Municipalidad de San José que también envíe personal de limpieza los domingos.

Víctor Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

Objeción a monto del FCL

Deseo manifestar mi malestar por la forma en que la operadora de pensiones BN Vital resolvió mi solicitud de retiro del FCL. Aparte del exceso de trámites, solo me entregaron una parte de lo que por ley me corresponde.

Yo no renuncié ni fui despedido, sino que hubo un acuerdo entre dos empresas para que una asumiera la responsabilidad patronal. Expliqué la situación a la operadora, y me dijeron que con una carta del actual empleador quedaría claro que tengo derecho a retirar el quinquenio.

Intenté realizar los trámites por WhatsApp, pero fue imposible. Envié la carta por correo y la rechazaron por no tener firma digital. El 11 de marzo, recibí la liquidación, pero solo de la primera empresa. Fui personalmente el 18 de marzo y después de llamadas, correos y de perder más de una hora, me informaron de que no es posible la liquidación total de lo que me corresponde por ley.

Luis Ordóñez Calvo, Heredia

Penalización arbitraria

A pesar de que en su página en internet Davivienda dice que el saldo mínimo de la cuenta maestra es de $50 o su equivalente en colones en la suma de ambas monedas, fui multado aunque el monto era mayor de $50. Hice la gestión hace varias semanas y todavía no me han reintegrado el dinero de la incorrecta penalización.

Ricardo Brenes González, Guápiles

Derecho al agua

Vivo en San José de la Montaña, donde varias empresas nos traen agua purificada para envasar, pero soy solidaria con los vecinos de Hatillo, Alajuelita y otras comunidades. No es posible que los tengan sin agua. Sigan luchando, me encantaría acompañarlos, pero no puedo. Sigan adelante, esto es inhumano.

Hannia Hidalgo Quesada, Barva

Agradecimiento

Agradezco grandemente al personal de la Clínica La Fortuna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por su excelencia, amabilidad, eficiencia y diligencia, y por atenderme siempre de la mejor manera.

Henry Vinicio Valerio Madriz, San Carlos

Librados de todo

Decía Machado: “En mi soledad he visto cosas muy claras que no eran verdad”. Es decir, la claridad de ideas no es sinónimo de verdad. En eso se distinguen el académico y la gente de acción: el primero parece vivir en el mundo platónico y finito de lo simbólico, mientras que los otros deciden jugarse la piel frente a la infinita volatilidad del acontecer. El intelectual parte de sistemas cerrados, donde existe un desplazamiento fenomenológico natural del orden hacia el desorden, y se puede predecir fácilmente.

La persona de acción, por el contrario, intuye que, en la complejidad del mundo, lo que no la daña la hace más fuerte. Siente que, a diferencia del resiliente, los golpes y sacudidas la mejoran, porque debe estar dispuesta a sacar un aprendizaje de toda experiencia.

Tal vez por esto, en la gente práctica no hay necesidad de ninguna confirmación. Saben, por ejemplo, que unos padres sobreprotectores ocultarán el peor daño para sus hijos: perjudicarlos, librándolos no solo de todo mal, sino de todo.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

