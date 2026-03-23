Cartas

¿Por qué descartan exámenes que pide mi médico de empresa?

Laboratorios de CCSS han eliminado muchos de los exámenes que pide el doctor, sin mayor criterio

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Por Redacción de La Nación

En reiteradas ocasiones me he presentado a los laboratorios de la CCSS con la fórmula prescrita por el médico de empresa y, sencillamente, la CCSS se toma la atribución de eliminar muchos de los exámenes solicitados, sin mayor criterio, irrespetando la solicitud del médico tratante. No se trata de falta de equipo o recursos, pues en otras oportunidades sí han incluido algunos de los exámenes que posteriormente niegan. Esto es un atropello y una desprotección para el asegurado.








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