¿Por qué descartan exámenes que pide mi médico de empresa?

En reiteradas ocasiones me he presentado a los laboratorios de la CCSS con la fórmula prescrita por el médico de empresa y, sencillamente, la CCSS se toma la atribución de eliminar muchos de los exámenes solicitados, sin mayor criterio, irrespetando la solicitud del médico tratante. No se trata de falta de equipo o recursos, pues en otras oportunidades sí han incluido algunos de los exámenes que posteriormente niegan. Esto es un atropello y una desprotección para el asegurado.

Ana Isabel Chacón Vargas, Tibás

ICE y cooperativas

El respaldo técnico y económico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la década de los años 80 a las cooperativas eléctricas de Los Santos, Guanacaste y San Carlos rinde hoy grandes frutos de progreso en sus comunidades.

Es evidente el notable desarrollo alcanzado: nuevas industrias que se instalan en zonas francas, un aumento significativo en la producción en general y un claro avance en la actividad comercial. Todo ello ha contribuido a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a dinamizar las economías regionales.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Demora en pago

Ciudadanos que creemos en la democracia y en el trabajo que se debe hacer en cada año electoral nos anotamos para participar como auxiliares electorales, en representación del TSE en cada una de las juntas receptoras de votos. Debemos estar presentes antes de las 5 a. m., además de participar en capacitaciones previas; no tenemos horario definido de alimentación y ese día debemos invertir de nuestro tiempo y dinero para alimentación. El TSE da un reconocimiento económico de ¢48.000 que, al pasado martes, más de un mes después de las elecciones, no había sido depositado.

No dan respuesta e indican que es normal que se dure tanto en estos procesos electorales, pero actualmente existen varias plataformas tecnológicas para demostrar que colaboramos el día de las elecciones, además de las actas firmadas. Somos personas que en todo el país nos apuntamos con orgullo para representar al TSE, pero estas acciones hacen que cada vez más personas dejen de participar.

Gabriel Marín Murillo, San Pedro de Montes de Oca

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