Por qué defiendo con vehemencia la autonomía universitaria 

Deseo salir en defensa de un legado de desarrollo y progreso que nos heredaron quienes creyeron que un hijo de campesino o de una familia sin recursos debería tener la oportunidad de cambiar su entorno y así contribuir a crear un mejor país.

Hablo de la autonomía universitaria, cuyo objetivo no es privilegiar a nivel jurídico a un grupo de estudiantes y de funcionarios de la educación superior.

Esa autonomía va ligada a la libertad de cátedra, que implica la administración de un recurso que no depende del partido o candidato que elegimos cada cuatro años y que responde a un logro construido durante décadas con el pluralismo del quehacer profesional.

Sin autonomía, las carreras estarían sujetas al criterio del gobernante de turno, quien podría camuflar sus intereses particulares, imponer medidas económicas carentes de sensibilidad social, eliminar planes de estudio o currícula que forme pensamiento crítico. Como muestra, dictaduras del siglo pasado como la de Argentina, donde la queja estudiantil se convertía en la desaparición de los manifestantes, una forma de amordazar a los movimientos opositores. Y, en este siglo, están la Nicaragua de Ortega y el Brasil de Bolsonaro. No es casualidad que los regímenes extremos de derecha o izquierda, tendientes al populismo y a la administración de orden autoritario, busquen silenciar a las casas de enseñanza superior.

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe de Goicoechea

Esa no fue mi gestión

El jueves 5 de junio, envié una queja a la Contraloría del Banco Nacional, ya que la opción de solicitar un estado de cuenta de la tarjeta de crédito vía correo electrónico no estaba funcionando. Arrojaba un mensaje que decía: “El correo no se pudo enviar”. La Contraloría me indicó que mi caso era el número 63579.

Luego me llegó un correo automático del banco diciendo que mi gestión 23659, sobre un avance de efectivo, ya había sido “atendida y procesada con éxito”.

Primero, yo no solicité nada referente a un avance de efectivo, y segundo, aún no se puede solicitar un estado de la tarjeta por correo.

Clever Antonio Calderón Rojas, La Uruca

Cálida felicitación

Con sincero orgullo, me entero de que el Colegio Madre del Divino Pastor figura en la honrosa lista de los diez colegios más sobresalientes del país. Por más de 30 años, fui profesor en este centro de enseñanza, y fui testigo presencial de su excelente nivel educativo, tanto a nivel pedagógico como en la formación de valores espirituales en sus alumnos, desde la educación preescolar hasta la secundaria. Desde lo profundo de mi corazón, extiendo mis congratulaciones a mi querido Colegio y a todas las hermanas que lo dirigen.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Personal de EPA Escazú

Compré unas platinas en EPA de Escazú, bastante pesadas para un adulto mayor, y me encantó la actitud del personal: no solo asumieron la carga y la acomodaron en el vehículo, sino que la amabilidad de los empleados fue evidente.

Aprovecho para felicitarlos, pues eran casi las 7 de la noche y, a esa altura de la jornada, es lógico que los trabajadores ya estén cansados. Por eso y más, su actitud me pareció encomiable.

José Luis Valverde Morales, Escazú

No abusar de la IA

La inteligencia artificial (IA) se ha vuelto una herramienta común en la vida de los estudiantes. Desde hacer resúmenes hasta resolver ejercicios, muchos recurren a esta tecnología para facilitarse sus tareas. Sin embargo, la IA debe ser una ayuda, no una muleta. Depender demasiado de ella puede afectar el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas por uno mismo.

Como estudiantes, nuestro objetivo no debe ser solo cumplir con las tareas, sino aprender de verdad. Usar la IA con responsabilidad significa saber cuándo nos apoya y cuándo esforzarnos sin su intervención. La inteligencia artificial no puede reemplazar el esfuerzo ni el aprendizaje auténtico.

Jorge Biuza Brenes, Limón

