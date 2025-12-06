Cartas

Por favor, ticos, entiendan el peligro que enfrentamos

Si quienes se oponen al llamado ‘continuismo’ se mantienen apáticos y deciden no ir a votar, se agrava el riesgo para el futuro de Costa Rica

Por Redacción de La Nación

El discurso incendiario característico del actual presidente, el cual le ha traído réditos en popularidad, ha llevado al país a fracturarse en dos: por un lado, los que apuestan por un nuevo orden político dictatorial, con un control absoluto sobre los otros poderes, sin órganos de control y con una prensa callada o al servicio del poder, a cambio de que, supuestamente, “se pueda ordenar el país de una vez por todas”. Por otro lado, la ciudadanía amante de la democracia, que sigue creyendo en un sistema que, aunque imperfecto, supera a la mayoría de los otros.








