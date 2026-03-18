Cartas

Policías de Tránsito que no lleguen al choque, sino que salgan a las calles para evitarlo

Basta ya de ver cómo se matan los jóvenes en nuestras vías. Necesitamos oficiales de Tránsito ‘presentes’ en las carreteras

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Por Redacción de La Nación

¿Hasta cuándo seguiremos viendo cómo se matan los jóvenes en nuestro país debido a tanto accidente en las carreteras? ¿Y viendo cómo se dan a la fuga quienes muchas veces los provocan?








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