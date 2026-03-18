Policías de Tránsito que no lleguen al choque, sino que salgan a las calles para evitarlo

¿Hasta cuándo seguiremos viendo cómo se matan los jóvenes en nuestro país debido a tanto accidente en las carreteras? ¿Y viendo cómo se dan a la fuga quienes muchas veces los provocan?

¡Basta ya! Necesitamos policías de Tránsito “presentes” en las carreteras. Urge buscar los fondos necesarios para que dichos inspectores de Tránsito no solo salgan cuando ya ha sucedido el accidente, sino que trabajen en resguardar nuestras vías y en evitar las desgracias.

Aracelly Castro Rojas, San Vicente de Moravia

Urgido de producto

Quiero saber por qué la compañía que importaba el producto Super Corega en polvo adhesivo y lo distribuía en las farmacias dejó de traerlo. Calculo que tengo tres meses de no conseguirlo. También quiero que me informen si piensan importar otro producto similar, ya que muchos adultos mayores lo usamos y nos hace mucha falta.

Fabián Méndez Rodríguez, Coronado

Palomas y deterioro por doquier

Ya es hora de que quienes tienen el poder en los gobiernos locales, en los Concejos Municipales, prohíban de una vez por todas alimentar a las palomas, que causan tantos daños.

Me refiero particularmente a lo que le ocurre a nuestra querida parroquia La Inmaculada, en Heredia. Unos cuantos por ignorancia y otros, para hacer su agosto, han provocado una superabundancia de estas aves, y sus excretas, de alta acidez, corroen metales, piedra y mármol, lo que causa desprendimientos y grave deterioro estructural; además, son portadoras de microbios y parásitos.

Lo mismo sucede en San José, donde vendedores inescrupulosos se aprovechan de los niños para venderles a sus padres maíz y hacerles fotos con las palomas. Así están dañando nuestra joya, el Teatro Nacional.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

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