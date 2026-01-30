Cartas

Plaza de la Cultura sin cultura

Hace años, en este espacio urbano era habitual observar artistas plásticos dibujando murales, ver a personas cantando y bailando, y a otras tertuliando plácidamente. Hoy todo es diferente

Por Redacción de La Nación

Es lamentable lo que a diario acontece en la plaza de la Cultura en San José. Hace años, en este espacio urbano era habitual observar artistas plásticos dibujando murales, ver a personas cantando y bailando, y a otras tertuliando plácidamente. Hoy, no se permite ahí ninguna actividad cultural popular. Los guardas reprimen toda expresión espontánea por parte de la ciudadanía. Ignoro quién gira ese tipo de directrices.








