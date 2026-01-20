Pésimo servicio a domicilio de Farmavalue

Soy una adulta mayor y vivo sola. El pasado 22 de diciembre tuve un problema de salud y, por indicación médica, debía empezar a tomar, de inmediato, Enterogermina.

Llamé, cerca de las 5:45 de la tarde, a Farmavalue La Agonía, en Alajuela, y pedí que me hicieran una entrega a domicilio. Le dije a la joven que me atendió que era una emergencia.

Lo que siguió fue para olvidar. Hice varias llamadas preguntando por mi pedido y las respuestas fueron: 1) que aunque fuera una emergencia, no me iban a dar prioridad, 2) que el despacho tardaba entre dos y tres horas, 3) contestaban y, en el acto, cortaban la llamada.

Al ser las ocho de la noche, utilicé el servicio de un auto de plataforma y salí a buscar mi medicina.

Lo más increíble fue que el día 23 por la mañana, me llamaron para preguntarme si iba a ir a recoger el medicamento que había pedido el día anterior.

Lorena Herrera López, Alajuela

Creo en el voto

Platón consideraba la política como la más importante de las profesiones. Guardando las distancias, la política sigue siendo una constante dimensional en la historia de cada pueblo y de cada época. Es un ejercicio que requiere sentido imaginativo, sutileza creadora y mucho conocimiento humano. Es una suma heterogénea de sabiduría y habilidades con el objetivo de servir y no valerse de ella para fines personales o solo sectoriales.

Pero, ¿por qué, siendo así, la gente no cree en los políticos y se abstiene de votar? La respuesta se halla en que la política se ha transformado en un oficio para la subsistencia y no en ese servicio verdaderamente transformador. Más allá de los egos, ahora la política se trata de prometer más que de hacer. Y, si se hace, se ve cómo usarla para fines personalistas.

Creo en el voto por encima de cualquier otra forma de expresión ciudadana, como principal sostén de la democracia participativa. Pero no creo en los políticos a quienes le falta cercanía real con los votantes y compromiso social constante, no solo en época electoral.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Espectáculo vergonzoso

En la inauguración del torneo nacional de fútbol, presenciamos un espectáculo vergonzoso.

Uno de los “cuatro grandes” necesitó recurrir al “ayudín” una vez más para apenas empatar en casa.

Offside evidente morado: silencio y se pita gol. Penal claro para Puntarenas: diez minutos dibujando una línea borrosa y se anula.

Necesitamos algo mejor en el fútbol nacional. Queda claro por qué no pasan de fase de grupos en Concachampions.

Róger Acuña Valverde, Curridabat

