Cartas

Pésimo servicio a domicilio de Farmavalue

De nada sirvió decirles que yo era una adulta mayor y que el producto que necesitaba era urgente

Por Redacción de La Nación

Soy una adulta mayor y vivo sola. El pasado 22 de diciembre tuve un problema de salud y, por indicación médica, debía empezar a tomar, de inmediato, Enterogermina.








