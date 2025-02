En octubre de 2024, compré una pantalla a tasa cero en Walmart. Al llegar a la casa, estaba dañada, por lo que aplico la garantía y en la tienda me dicen que me van a reintegrar el dinero. Cuatro meses después, a pesar de que en la tienda y en Servicio al cliente me dicen que hay una gestión a mi nombre, no me han devuelto mi dinero. Además, en la tienda me piden comunicarme con el call center, y en el call center y en el correo habilitado por la empresa, me piden ir a la tienda. En fin, demasiado grandes y lentos para resolverle el problema a un cliente. Pésima experiencia de compra.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌