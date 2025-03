Pesar por manipulación

Me entristeció mucho saber que se les pagó a personas con transporte y alimentación para que fueran a la marcha en que se solicitó la renuncia del fiscal general, del presidente de la Asamblea Legislativa y otras personas que incomodan a algunos funcionarios gubernamentales.

Oír al presidente decir “soy la voz del pueblo”, en un discurso que quién sabe quién se lo escribió, me produjo vergüenza, pues este es un país de personas amables y educadas en valores, que no emplean vocabulario soez ni vulgar y no señalan con el dedo, sino que buscan el diálogo y la convivencia fraterna, no la confrontación ni fomentar la violencia contra el vecino.

Hablo de la violencia que se cultiva poco a poco contra los que no piensan igual, de la que se siembra en las personas sencillas que creen todo lo que les dicen los políticos mal intencionados para envenenarlas.

Cuando mi pueblo se encuentra de verdad a disgusto con los funcionarios públicos, no necesita que lo lleven a una manifestación; va por sus propios medios a defender los derechos que considera vulnerados.

Carmen Castro Salazar, Plaza González Víquez, San José

Corridas de toros

En el escenario del redondel, hemos visto cómo pierden la vida jóvenes queridos, con toda una vida por delante. Los animales no son culpables; esa responsabilidad es de muchos factores y personas. En una reciente transmisión, narrando cómo levantaban del suelo a un joven corneado, entre burlas se dijo que si no lo mataba el toro, lo mataban sus compañeros por la forma en que lo recogieron del suelo. Son muchas las situaciones de burla e irrespeto al herido y a los familiares; es una violencia pagada y patrocinada. Soy tico, amo la paz y las corridas de toros no me representan. Son una vergüenza.

Francisco Vega Villalobos, Puriscal

Pésimo servicio

Un verdadero suplicio ha sido solicitar una epicrisis en el Hospital Metropolitano. Primero dijeron que estaría lista en siete días; después, que no era así, que antes debía enviar un formulario para obtener respuesta en 72 horas. Lo cierto es que desde el 11 de marzo no tengo respuesta. El servicio en el centro de llamadas y registros médicos es pésimo.

Victoria Eugenia Corrales Mora, Desamparados, San José

Caballos en Sámara

Caminando por la bella playa de Sámara, pude observar muchas heces de caballos. Abundan allí los caballos que galopan sobre la arena, llevando a turistas de paseo. Sin embargo, ninguna de estas personas anda una bolsa para recoger las necesidades naturales de los animales. Qué fácil sería obligar a los dueños de los caballos a colocarles esas bolsas en alguna parte de la montura, para ayudar así al embellecimiento y la limpieza de esa playa.

Percy Piedra Alfaro, San Isidro de Heredia

Sin servicio de bus

Los que usan taxis piratas para ir a sus comunidades deben tener mucho cuidado. En Río Jiménez, los piratas cobraban una tarifa baja y las personas lo utilizaban y dejaron de usar los autobuses. Prácticamente, solo la gente de comunidades muy alejadas tomaba el bus, pero eran pocos. Los otros que usan el autobús son los adultos mayores, porque es gratis si presentan la cédula. Entonces, la empresa quebró por tener tan pocos usuarios y, apenas quebró, los piratas aumentaron las tarifas de sus servicios. Ahora sale muy caro tomar un pirata y, como no hay autobús, se debe pagar lo que cobran. Y los adultos mayores ya no pueden salir a menos que puedan pagar esas tarifas.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Cartas por WhatsApp

