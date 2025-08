Pesadilla con Suzuki, donde la experiencia fue lamentable desde el primer día

El pasado 7 de junio entregué un depósito de $100 a la agencia Suzuki como parte del proceso de compra de un vehículo. Sin embargo, por la pésima atención que recibí, decidí no continuar con la compra y, el 20 de junio, solicité la devolución del dinero a la misma persona que me atendió, la señora Cindy Zúñiga.

Desde entonces, el trámite ha sido una pesadilla. La señora Zúñiga, en lugar de gestionar la devolución de inmediato, lo hizo hasta el 30 de junio, y me indicó que el proceso tomaría 22 días hábiles. Ese plazo ya se cumplió, y ella jamás respondió a mi mensaje de seguimiento.

En la central de Suzuki, una joven muy amable me escribió para continuar con el proceso. Sin embargo, me sorprendió al decir que ni la señora Zúñiga ni su jefe tienen registro alguno del cobro ni del trámite de devolución. Ahora, me están pidiendo estados de cuenta, comprobantes y más documentos, como si yo fuera la responsable del desorden interno.

¿Es esa la política de Suzuki? ¿Cobrar dinero, no dejar constancia y luego hacer que el cliente resuelva el caos generado por sus propios funcionarios?

No solo exijo mis $100. Exijo respeto. Exijo que alguien en Suzuki asuma su responsabilidad. ¿Dónde está ese dinero y por qué soy yo quien tiene que demostrar lo que la empresa cobró? La experiencia fue lamentable desde el primer día.

Maleni Gómez Roldán, Escazú

MEIC y su rol rector

Los ministerios deben ser entes rectores que definan políticas para el desempeño de cada sector. Por ejemplo, Salud debe gobernar a la CCSS y los hospitales.

Esta concentración de políticas en una instancia de alto nivel permite un robusto proceso de toma de decisiones, requisito para salir de años de estancamiento e involución. Por eso, me parece muy oportuna la propuesta de que el MEIC asuma su rol de rector en economía (sector financiero), entre otras áreas.

Glen Rodríguez Solís, Ulloa de Heredia

Anuncios problemáticos

Es sorprendente ver los anuncios de TV y los mensajes que dejan, sobre todo, a los niños y jóvenes. No me alcanzaría el espacio para hacer una lista de ejemplos.

Pero, en una sociedad que cada día es más decadente, me llaman la atención los anuncios locales de dos empresas de cable e Internet que vemos en televisión. Uno, en el que un hombre grita violentamente y dice malas palabras por el cobro de la factura, y el otro, donde se promueve el nombre de la compañía sin seguir las reglas básicas de división silábica al momento de escribirlo dividido.

Debería existir una reglamentación en este sentido.

Ana Catalina Araya Pereira, San Juan de Tibás

Sin repuestos

Compramos en Automercantil dos camiones Fotón Aumark E609 para nuestra empresa. El distribuidor nos dio la garantía de que no se cumpliría el gran temor de los ticos cuando adquieren un vehículo chino: que no haya repuestos. Nos aseguraron que eso no sucedería y que, en dado caso, ellos traerían los repuestos desde Panamá.

En menos de tres meses, desde el 2 de junio, se dañó el relay de precalentamiento para arranque de uno de los camiones. ¡Sorpresa! No tienen el repuesto. Que lo traían de Panamá, tampoco. Resulta que tendremos que esperar dos meses por la pieza, según nos informa la agencia.

Mientras tanto, el camión parado, sin trabajar, y nosotros pagando la mensualidad del préstamo al banco

Si no quiere que su vehículo se quede botado por falta de repuestos, no compre un Fotón.

Jorge Nils Gutiérrez Cruz, Alajuela

RenaWare

Compré un juego de cucharones Rena Ware y los ganchos donde vienen guindados se oxidaron pese a que, supuestamente, son de acero inoxidable. Traté de comprarlos por aparte, pero me dicen que no los venden solos. Tengo que comprarlos con todo y la pieza, como si estos productos fueran baratos.

Alejandra Víquez Rockbrand, Tierra Blanca de Cartago

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.