Persona no grata

El artículo de don Christian Mata Bonilla y muchos otros que se han escrito acerca del antojo, ahora convertido en capricho, quizá no gratuito, de Pilar Cisneros, con el cual reitera el deseo de destrucción de nuestras riquezas naturales que caracteriza al gobierno, me mueve a hacer un llamado a la Municipalidad de Santa Ana para que la declare persona non grata. Aunque pareciera que el alcalde apoya dicho antojo, el resto de los integrantes del Concejo Municipal debería actuar como moral y éticamente les corresponde, cumpliendo así a cabalidad con quienes les confiaron su voto para trabajar por el bienestar de todos y la defensa y protección del patrimonio y el medioambiente de la comunidad.

