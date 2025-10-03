Cartas

Permanencia de perros en locales comerciales: se les pasó la mano

Ahora resulta que los centros comerciales prohíben el ingreso de clientes con toda clase de mascotas, sin importar si es un perro grande, agresivo y sin bozal, o uno pequeñito

Por Redacción de La Nación

Es triste de ver cómo los centros comerciales restringen ahora la permanencia de perritos pequeños. El otro día, fuimos al Centro Comercial del Sur con mi pomerania pequeña y no nos dejaron comer en el food court; tampoco en Multicentro de Desamparados. Entiendo que prohíban el acceso de perros grandes sin bozal, ¿pero de los pequeños? Al final, los negocios están perdiendo clientes.








