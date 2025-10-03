Permanencia de perros en locales comerciales: se les pasó la mano

Es triste de ver cómo los centros comerciales restringen ahora la permanencia de perritos pequeños. El otro día, fuimos al Centro Comercial del Sur con mi pomerania pequeña y no nos dejaron comer en el food court; tampoco en Multicentro de Desamparados. Entiendo que prohíban el acceso de perros grandes sin bozal, ¿pero de los pequeños? Al final, los negocios están perdiendo clientes.

Betty Herrera Marín, San Francisco de Dos Ríos

Alentar el voto juvenil

El 44% de los jóvenes de 18 a 35 años no votó en las últimas elecciones presidenciales. Según el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) “los votantes jóvenes tienden hoy a no acercarse a la política, pero sí son propensos a involucrarse en causas concretas” (transparencia, derechos humanos, cambio climático, oportunidades laborales). Piden mayor participación ciudadana y toma de decisiones responsables. La emisión del voto es la máxima expresión de participación ciudadana y debemos alentarlo en las nuevas generaciones.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Adiós, aceras

Las obras en la carretera de Barreal de Heredia pueden hacerse con el propósito de mejorar el tránsito para la gran cantidad de vehículos que pasan por allí. Lo malo es que se olvidaron de los peatones, porque ahora las aceras prácticamente son parte de la carretera; no hicieron ni un “cordón de caño” que divida la calle de la acera. Prácticamente, es una sola cosa y hay sectores donde del todo no existe acera.

José Carlos Miranda Sánchez, Barreal de Heredia

Nuevas promesas en escalada

En el artículo del señor Juan Diego Villarreal, publicado el jueves 2 de octubre y titulado “484 atletas representarán al país en Guatemala”, se omitió la participación del deporte escalada. Es un nuevo deporte olímpico y Costa Rica lleva dos representantes –Tomás Casas Q. y Mateo Bogantes–a dichos Juegos Centroamericanos.

José Francisco Quesada Martos, San José

Malestar con CORI Motors

Compré un vehículo BYD Seagull que me fue entregado el 24 de junio en CORI Motors. Ese día, quedó pactado el compromiso de instalarle unos racks (accesorio adicional) como parte del acuerdo de venta. Sin embargo, al 2 de octubre, la instalación no se ha realizado y no he recibido ninguna respuesta concreta. He intentado comunicarme varias veces con el vendedor responsable, pero ignora mis mensajes.

Considero que esto constituye un incumplimiento de lo ofrecido al momento de la compra y un trato inadecuado hacia el cliente. Mi queja es contra CORI Motors por no cumplir lo prometido y no atender mi solicitud.

César Rodríguez Solórzano, Desamparados

Fracaso de obras viales

Completamente de acuerdo con la señora María Marta Tanco. ¿A quién se le puede ocurrir quitarle carriles a la avenida segunda, la única con cuatro carriles que ayuda a disminuir un poco las presas, aunque sea solo por unas cuadras?

Es triste reconocer que todas las entidades que tengan con ver con construcción de carreteras, puentes y vías diversas acumulen tantos fracasos. No hay proyecto vial que funcione. Sin ir muy lejos, las carreteras nicaragüenses son otra cosa.

Marjorie González, Curridabat

Respuesta del INS

En relación con la carta titulada “Malestar con el INS”, del 26 de setiembre y firmada por el señor Óscar Roberto Gómez Mora, el Instituto Nacional de Seguros se comunicó con el cliente para confirmarle que ya se hizo efectiva la cancelación de la póliza solicitada y se realizó también la devolución de las primas.

Ileana Castro Fatjó, jefa del Departamento de Comunicaciones del INS

