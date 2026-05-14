Peligro de asalto en parqueo de PriceSmart

Siempre me había sentido segura en los parqueos de los supermercados PriceSmart, pero este martes, a eso de las 3:30 p. m., fue muy diferente.

Salí con el carrito tras hacer una compra en el PriceSmart de Heredia. Al llegar a mi auto, que había dejado hacia el fondo del estacionamiento, abrí la cajuela y de pronto se me paró al lado un hombre en sus treintas y, mientras miraba los productos que yo había comprado, me dijo: “Le voy a colocar aquí en su carro unas piezas de cerámica que me sobraron y no puedo devolverlas; usted deme algo de plata por ellas”. No vi nunca la cerámica, pero sí al tipo muy cerca de mí. Eso y el parqueo tan vacío me hicieron sentir muy vulnerable. Le respondí que no e insistió: “Es en serio, deme algo de plata por esa cerámica”. Tras mi segunda negativa, caminó hasta un auto sedán blanco estacionado un poco más lejos, en el mismo parqueo, donde lo esperaba otro hombre.

Arrancaron y se fueron, sin que ningún oficial de seguridad del negocio se enterara siquiera de lo ocurrido. Pude haber sido asaltada o amenazada con arma y creo que nadie se habría dado cuenta. Pienso que PriceSmart tiene, en esto que relato, una clara oportunidad de mejora.

Carmen Rodríguez C., Heredia

Cirugías vespertinas en el Calderón

Felicito al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia por la realización de “operaciones vespertinas”. Se trata de un excelente equipo humano que ayuda a aliviar el dolor de los pacientes con respeto, amor y calidad profesional. Dios les bendiga y les ayude a continuar dando tan necesario servicio. Sigan así, por favor.

Elia Méndez Rodríguez, Coronado

Raíces esparzanas de doña Laura

Un saludo y una felicitación para la señora presidenta Laura Fernández. Le deseo muchos éxitos y, sobre todo, que nunca se olvide de sus raíces ni del pueblo donde nació, una comunidad humilde de Esparza.

Cada cuatro años lo repito en esta columna: los líderes, mandatarios y gobernantes son elegidos por el pueblo, pero también tienen una gran responsabilidad con Dios y con las personas a quienes sirven. Por eso, nunca debemos olvidar de dónde venimos ni hacia dónde vamos.

Yo también nací por el lado de Esparza y sé lo que significa crecer con carencias. Seguramente la señora presidenta, como muchos espartanos, alguna vez comió garrobo (o “gallina de palo”). Hoy está prohibido, pero antes, en tiempos difíciles, muchas familias iban al monte a buscar un garrobo para almorzar o cenar. Era parte de nuestra realidad y de nuestra historia.

Por eso, deseo que doña Laura tenga siempre presentes las necesidades de la gente más humilde.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Arreglo chapucero

Desde hace varias semanas, la calle y la acera que están frente a la Escuela Santa Marta, en San Francisco de Dos Ríos, son la fiel imagen de una obra inconclusa y de un trabajo hecho sin ningún esmero. ¿A quién recurrimos para que terminen lo que comenzaron? ¿Fue una obra por adjudicación o fue realizada por trabajadores de la Municipalidad de San José? ¿Será que ya terminaron o vendrán a arreglar los desniveles de la calle que hicieron y a rellenar los huecos que dejaron entre calle y acera? ¿A quién se puede recurrir?

Lil Jiménez Reyes, San José

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