Cartas

Peligro de asalto en parqueo de PriceSmart

Los hombres arrancaron su carro y se fueron, sin que ningún oficial de seguridad del negocio se enterara siquiera de lo ocurrido

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Por Redacción de La Nación

Siempre me había sentido segura en los parqueos de los supermercados PriceSmart, pero este martes, a eso de las 3:30 p. m., fue muy diferente.








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