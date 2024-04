Pedir consejo para combatir el crimen organizado

El ministro de Seguridad Pública debería admitir que no tiene la capacidad para controlar la criminalidad que ha crecido en forma desmedida, y necesita consejo de exministros y personas con experiencia. Posiblemente estén dispuestos si los llaman a colaborar.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Oro de Crucitas

Es lamentable y casi de ponerse a llorar ver el estado en que se encuentra gran parte de Crucitas. Por un lado, el gobierno no hace nada y, por otro, los ecologistas que se opusieron en algún momento al desarrollo de una actividad regulada no dan la cara.

Mario Alberto Jiménez Vega, Escazú

Ojo de Agua

Quiero agregar al comentario de Karla Cascante que fui recientemente al balneario de Ojo de Agua a recordar viejos tiempos, y me llevé la sorpresa de lo caro que cuesta todo.

Pregunté por qué y me respondieron que se debe al pago de impuestos. La verdad, no vi ningún cambio. El sitio sigue como 35 años atrás. Si no fuera por el ojo de agua, lo abrían cerrado. Hasta los sillones son los mismos de cuando los bailes los amenizaba la Sonora Matancera.

Johnny Vindas Salas, Heredia

Alza en combustibles

Llama poderosamente la atención el aumento en los precios de los combustibles cuando el tipo de cambio ha caído significativamente. No se ha solicitado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) una rebaja que se corresponda con el valor de la divisa.

Sería oportuno tomar conciencia sobre tales irregularidades y sobre todo que la Aresep por primera vez rechace la pretensión.

Miguel Quirós Sáenz, Paraíso de Cartago

Reprogramación de cita

Señores del hospital Calderón Guardia, ¿por qué si la cita me la dieron hace tres meses, me la pasan para octubre, es decir, seis meses más, y para avisarme me llaman un día antes?

Fabián Méndez Rodríguez, Coronado

Insuficiente personal

En la sucursal del Banco Nacional en Belén, solo dos funcionarios atienden a los adultos mayores. Cuando uno de ellos va a almorzar, al otro le toma casi dos horas un trámite sencillo.

Rodrigo Cabezas Moya, Belén

Señalización urgente

Parece mentira que pasen varios gobiernos y los ministros de Obras Públicas y de Turismo, junto con las municipalidades, no hayan señalizado las carreteras.

En Turrialba, Paraíso de Cartago, San Isidro y San Rafael de Heredia o Puriscal, por citar algunas, faltan rótulos que indiquen la salida. Desde Guanacaste para ingresar en la ruta 27, no hay una sola flecha para saber dónde se debe virar.

Sugiero que Ingeniería de Tránsito y las municipalidades determinen los lugares donde deben colocarse señales y que el costo lo pague el Ministerio de Turismo. Si fuera necesario, inviten a los empresarios, especialmente a los dedicados a la venta de comidas rápidas, para que en la rotulación incorporen publicidad y su dirección. Creo que gustosos van a participar.

German Mora Ramírez, Heredia

