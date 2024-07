Pedidos incompletos y falta de respuesta al cliente

La experiencia de compra en línea en Walmart resulta cansada e irrespetuosa para el cliente. En dos ocasiones, he recibido pedidos incompletos y han sustituido productos sin previo aviso. A pesar de las quejas en los canales regulares, no he recibido respuesta ni una llamada. Incluso al acudir a la tienda en Goicoechea, no he recibido los productos, aunque coordinamos la entrega. En mi último pedido, un encargado sugirió presentar la queja y luego dejó de responder. Otro afirmó que no le importaba si acudía a la Oficina del Consumidor para hacer valer una compra.

