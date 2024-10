Pastillas se desmoronan

El clopidogrel que me receta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fabricado por Laboratorios Stein, es inaceptable. Las grageas se desmoronan con solo sacarlas del blíster, con el consiguiente desperdicio. El fabricante debe tomar cartas en el asunto, así como la Proveeduría de la CCSS, que parece no haber examinado bien el producto a la hora de otorgar la licitación.

Juan Ignacio Muñoz Chinchilla

Montes de Oca

Respuesta del Conavi

En respuesta a las inquietudes expresadas por doña Rita Roldán Rodríguez, el 9 de octubre, sobre la demarcación de la carretera de Santo Domingo hacia Tibás, se aclara que los trabajos no han sido abandonados ni se encuentran finalizados. El Conavi está en una fase de pruebas y ajustes técnicos necesarios para garantizar que la calidad de los materiales cumpla con los más altos estándares de seguridad y durabilidad.

Adriana Castillo Gómez

Jefa del prensa del Conavi

Derecho a un Estado

Estoy de acuerdo con que Palestina tenga su propio Estado, derecho que también tienen los kurdos (el Kurdistán) y los uigures (Turquestán Oriental), pero como su calvario no es mediático, a pocos les importa.

Esteban Sánchez Ramírez

San José

Compra en sitio de la JPS

El 12 y 13 de setiembre, a dos compras realizadas en la página en línea de la Junta de Protección Social (JPS) no se les asignaron tiquetes electrónicos y tampoco me han hecho la devolución del dinero. Espero pronta respuesta de la JPS.

Mariana Castro Abarca

Mora

Liberación Nacional

Una asamblea partidaria es un mecanismo para reclutar gente comprometida que enriquezca un proceso objetivo para la toma de decisiones. Los que no se afilian por desinterés político son más proclives a la influencia de la retórica populista. Esta es una de las razones por las cuales las vacas sagradas del PLN abogan por abrir la elección de su candidato a todo el mundo: para seguir jineteando decisiones que lo único que han hecho es hundir más a su partido.

Glen Rodríguez Solís

Santo domingo de Heredia

Situaciones absurdas

Existen situaciones que, en estos tiempos, resultan absurdas. Por ejemplo, para ahorrar tiempo y espacio en el transporte público, ¿por qué la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no aprueba tarifas redondas de ¢200, ¢250, ¢450 o ¢500? Las tarifas de ¢305, ¢345 o ¢555 ya no funcionan, pues no hay monedas de ¢10, ¢5 o ¢25. Además, ¿por qué algunas empresas de autobuses todavía requieren anotar en una hoja el número de cédula, la hora y otros datos, lo que puede tomar hasta cinco minutos? Incluso, algunos choferes retienen la cédula intencionalmente para avergonzar a las personas mayores.

Martín Marín Hernández

Heredia

