¿Para qué sirven los cajeros automáticos sin dinero?

Cuando se aproximan los días de pago de salarios quincenales (a mitad y final de mes), es prácticamente seguro que los cajeros automáticos de la agencia del Banco Nacional de Moravia no tendrán dinero para dispensar. El área dispuesta para los cajeros cuenta con tres aparatos, de los cuales uno está habilitado para retirar dólares y, muy ocasionalmente, lo programan para que se pueda retirar moneda nacional, mientras los otros dos o no tienen dinero o están fuera de servicio.

Esta situación provoca largas filas y al cliente no le queda más remedio que buscar otra agencia del mismo banco, o trasladarse a la sucursal del Banco de Costa Rica y tener que pagar la comisión de poco más de ¢600 por cada retiro que haga. Y dado que esto es reiterativo y de larga data, ya los clientes nos cansamos de hacer un reclamo porque la respuesta siempre será la misma: que esperan al remesero para cargar los cajeros.

Para colmo de males, dicho banco ha ido cerrando agencias y oficinas como la de El Alto de Guadalupe y la del mall El Dorado, por citar solo dos. Qué estrés y pérdida de tiempo.

José Rolando Corrales Orozco, Moravia

Mal por el Ebáis de Curridabat

Hace algunos meses, leí un reportaje en este diario sobre una adulta mayor de 92 años que no fue atendida en una clínica del Seguro Social por tener la cédula vencida y luego la CCSS se manifestó diciéndoles a los funcionarios que eso no era motivo para no brindarle atención.

Pues hace pocos días fui a tramitar una receta al Ebáis de Curridabat y se negaron a recibirla por estar vencida la cédula de mi hermana, quien tiene 86 años. Sigo sin comprender por qué me negaron el servicio por ese motivo, le expliqué a quien me atendió que ya eso no era razón para rechazar la receta, llamó a la jefatura y la respuesta fue que no podían hacer nada. ¡Qué falta de empatía y qué poca actitud de servicio!

Roberto Sáenz E., Curridabat

Agencia de Suzuki en Pérez Zeledón

En la agencia de Suzuki Pérez Zeledón compramos un vehículo JAC T9 que, desde los primeros meses, presentó fallas en la alineación. Lo revisaron más de tres veces, pero no se pudo alinear. He enviado correos al servicio posventa, ya que creo que es un desperfecto del vehículo, pero no responden.

Espero que muchas personas puedan leer esta publicación y lo piensen dos veces antes de comprar un vehículo ahí. De nada sirve un buen trato a la hora de comprar si no van a seguir dando una atención esmerada en la posventa.

Luis Alberto Pérez López, Pérez Zeledón

Cisjordania es Palestina

Con asombro, leo del intento de Israel de apropiarse de un territorio que es palestino desde casi 2.000 años. Hasta le ha cambiado el nombre por Judea y Samaria, como se llamaba 2.000 años antes, cuando los judíos fueron expulsados (la Diáspora) por los romanos. Israel no tiene ningún documento legal que lo proclame dueño del territorio, salvo si se toman como válidos algunos pasajes que hablan de una “tierra prometida”, sin ningún valor jurídico hoy. Israel debe recordar que Palestina es un “territorio ocupado”, según la ONU, sobre el cual no puede tener soberanía y sí muchos deberes, como miembro pleno de la ONU. Extraño que un país creado por la ONU (único caso en el mundo) crea que su conquista en 1967 pueda generar un derecho. Extraño también que Costa Rica (sin ejército, pacífico, democrático, neutralidad eterna, etc.) no reaccione contra esta agresión.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Cédulas digitales

En relación con lo expresado por el señor Alexander Chaves (Cartas, 17/10/2025) acerca del proyecto Identidad Digital Costarricense, me permito informarle que las situaciones iniciales presentadas con la aplicación ya fueron solucionadas y, que hoy opera con normalidad. Desde el pasado 19 de setiembre, se encuentra disponible en la tienda Play Store, y además, para los usuarios de Apple, el idioma se corrigió en la primera semana del lanzamiento. Las personas interesadas pueden adquirir su cédula digital desde el sitio web del TSE: www.tse.go.cr

Para inquietudes relacionadas con la actualización de datos de nuevas cédulas físicas, los usuarios pueden llamar, de lunes a viernes, al 2287-5885, entre 7:00 a.m. y 3:00 p.m. o escribir al correo electrónico comercializacion@tse.go.cr

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Dpto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas

