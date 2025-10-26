Cartas

¿Para qué sirven los cajeros automáticos sin dinero?

Los días 15 y 30 de cada mes, es casi un milagro que los cajeros de la agencia del Banco Nacional en Moravia tengan efectivo

Por Redacción de La Nación

Cuando se aproximan los días de pago de salarios quincenales (a mitad y final de mes), es prácticamente seguro que los cajeros automáticos de la agencia del Banco Nacional de Moravia no tendrán dinero para dispensar. El área dispuesta para los cajeros cuenta con tres aparatos, de los cuales uno está habilitado para retirar dólares y, muy ocasionalmente, lo programan para que se pueda retirar moneda nacional, mientras los otros dos o no tienen dinero o están fuera de servicio.








