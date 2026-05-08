Cartas

Pantallas: la nueva chupeta

En vez de dialogar o acompañar a los niños en sus emociones, muchos adultos eligen el camino fácil de darles un celular o una ‘tablet’ para evitar llantos o berrinches

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Por Redacción de La Nación

Los celulares se han convertido, para muchos niños, en la nueva chupeta. Los calman de inmediato, pero también dificultan que aprendan a gestionar sus emociones y tolerar la frustración. Así, una solución momentánea termina convirtiéndose en un problema mayor.








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