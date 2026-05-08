Pantallas: la nueva chupeta

Los celulares se han convertido, para muchos niños, en la nueva chupeta. Los calman de inmediato, pero también dificultan que aprendan a gestionar sus emociones y tolerar la frustración. Así, una solución momentánea termina convirtiéndose en un problema mayor.

Muchos adultos han abusado de este recurso fácil: en lugar de dialogar o acompañar a los niños en sus emociones, les entregan una pantalla para evitar llantos o berrinches. Como consecuencia, los menores se acostumbran a no escuchar un “no” y reaccionan con desbordamientos cuando se les retira el dispositivo. Poco a poco, el diálogo y la crianza han sido reemplazados por la pantalla.

Luciana Saborío Sojo, Santo Domingo de Heredia

BN de Metrocentro

Es frustrante tener que realizar alguna gestión bancaria en el Banco Nacional de Metrocentro, en Cartago. Las largas filas, las personas esperando afuera, expuestas al sol y la lluvia, y funcionarios con escasa capacitación generan errores en los trámites, lo que obliga a los clientes a regresar para aclaraciones o correcciones.

Quienes somos clientes de esta entidad no entendemos el porqué de esta transformación negativa. Hace una década, el servicio se caracterizaba por su eficiencia, algo que hoy parece haber desaparecido. Y, como cereza del pastel, continúan los rendimientos negativos de BN Vital, tal como ocurre desde hace unos meses.

Insto a las futuras generaciones a pensarlo bien antes de invertir en esta entidad.

Miguel Quirós Sáenz, Paraíso de Cartago

Docentes mal formados

Resulta irónico que algunas universidades formen docentes durante años sin prepararlos adecuadamente para atender la diversidad en las aulas. Muchos egresan sin haber recibido cursos enfocados en estrategias de enseñanza para estudiantes con discapacidad o con barreras de aprendizaje.

La consecuencia es evidente: llegan desarmados a la realidad educativa. A esto se suma la falta de herramientas pedagógicas y el hacinamiento en aulas con muchos 35 estudiantes, donde niños con autismo, bipolaridad u otras condiciones especiales difícilmente reciben una atención de calidad. No basta con asumir que la inclusión ya fue contemplada en la planeación docente; debe enseñarse y aplicarse de manera efectiva.

Mónica Salazar Vargas, Vázquez de Coronado

Se me fue la esperanza

Al igual que muchas mujeres de este país, tenía la firme esperanza de que Laura, quien hoy asume la presidencia, demostraría carácter y personalidad, que se amarraría las enaguas para iniciar un gobierno de su propia cosecha, con sus decisiones, y cruzaba los dedos para que esto sucediera.

Conste que soy de la oposición, no de Pueblo Soberano. Sin embargo, como mujer, tenía la firme esperanza de que iba a prevalecer ese empuje femenino, ese carácter y esa rebeldía positiva que nos permite cosechar logros personales, familiares y sociales. Pero ¡qué desilusión!, la terminó dominando el rey –o el miedo al rey–, y ella ha quedado como una simple vasalla.

Soledad Rojas Rodríguez, Curridabat

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