¿Pagar dos veces debido a un error bancario?

Hace dos meses realicé un pago al Banco Popular para que se aplicara a mi tarjeta; sin embargo, aun con el comprobante, no aparece registrado y me dicen que está en análisis. Recurrí a la Contraloría de Servicios pensando que se iba a resolver con más rapidez, pero tienen una pésima gestión. No responden llamadas ni correos. Ahora tengo que pagar el siguiente mes y, según ellos, todavía debo el anterior.

