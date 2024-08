Otra víctima de fraude electrónico: $6.000 en total

Fui víctima de fraude electrónico por más de $6.000, sustraídos de mi cuenta en colones y la de mi hermano en dólares, el 18 de abril al mediodía. El operador del 2211-1111 me hizo una serie de cuestionamientos y finalmente bloqueó las cuentas. Dijo que se iba a comunicar con los otros bancos, adonde, aparentemente, fueron enviadas las transferencias, para que retuvieran el dinero. Cuatro meses después de la denuncia en el Banco de Costa Rica y el OIJ, por mi insistencia, el viernes 16 de agosto contestaron que el día anterior (feriado por el Día de la Madre) me habían enviado un correo explicando que yo fui la responsable y no iban a devolver el dinero. El correo nunca llegó, por lo cual volví a solicitarlo. ¿Y la seguridad que el BCR ofrece a los clientes? Si el dinero fue retenido, ¿quién se lo queda?

