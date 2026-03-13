Cartas

Orinales a cielo abierto, ¡qué pestilencia!

Cuidar los parques es también cuidar la dignidad urbana. La ciudadanía merece espacios públicos limpios, seguros y habitables

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Por Redacción de La Nación

Los parques deberían ser espacios de encuentro, descanso y convivencia. Sin embargo, muchos se han convertido en orinales a cielo abierto. Durante la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el hedor en los alrededores del quiosco del parque Central fue simplemente insoportable. No se trata de un hecho aislado, sino de una situación persistente que refleja abandono y falta de gestión del espacio público.








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