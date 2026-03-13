Orinales a cielo abierto, ¡qué pestilencia!

Los parques deberían ser espacios de encuentro, descanso y convivencia. Sin embargo, muchos se han convertido en orinales a cielo abierto. Durante la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el hedor en los alrededores del quiosco del parque Central fue simplemente insoportable. No se trata de un hecho aislado, sino de una situación persistente que refleja abandono y falta de gestión del espacio público.

La Municipalidad de San José no puede normalizar que lugares pensados para el disfrute ciudadano se deterioren así. Urge una intervención integral: servicios sanitarios adecuados, mantenimiento constante y vigilancia. Cuidar los parques es también cuidar la dignidad urbana. La ciudadanía merece espacios públicos limpios, seguros y habitables. Es momento de actuar.

Paola Hernández Ching, Barva de Heredia

Patrimonio nacional

Toda la vida he pasado visitando y admirando los distintos museos del país y puedo decir que las colecciones del Museo de Oro, en los bajos de la plaza de la Cultura, han sido despiadadamente diezmadas; ahora solo quedan dos o tres piezas con alusiones a contactos alienígenas en épocas precolombinas.

En las bodegas del Museo Nacional, en Pavas, pude ver piezas exquisitas, de grandes dimensiones, que deberían estar exhibidas en el antiguo Cuartel Bellavista. Cuando anduve por ahí, una funcionaria me habló de una vajilla de cristal o sal que, entiendo, habría sido usada por gobiernos del PLN para servir “margaritas” en los agasajos durante las negociaciones de los tratados de libre comercio, hace casi 20 años.

Alonso Mora Román, Bahía Ballena

Un Audi, tres fallas y gran silencio

En octubre pasado, mi cliente compró un vehículo nuevo Audi Q5, modelo 2025, por $72.000. Lo adquirió de contado a la agencia Motortec, S. A., distribuidora autorizada de Audi. El vehículo hizo la misma falla tres veces: los días 20 de noviembre del 2025, 9 y 13 de enero de 2026. Se apaga, se encienden todos los testigos del tablero y no avanza más. El vehículo ingresó cuatro veces al taller de la empresa y nunca se dieron explicaciones de lo que le pasaba, a pesar de que se solicitaron por escrito.

La tercera vez que falló, le aconsejé a mi cliente hacer el reclamo formal de garantía y dar un plazo de cinco días a la agencia. Nunca nos contestaron las llamadas que hicimos, se olvidaron del servicio al cliente y, desde el 14 de enero pasado, el vehículo está estacionado en la casa del cliente, sin usar, y con solo 2.379 kilómetros de recorrido.

El 27 de enero, se interpuso la demanda ante la Comisión Nacional del Consumidor, expediente 2026-1071, y aquí seguimos esperando, que por lo menos hagan el traslado de la denuncia a la agencia Audi. Definitivamente, los consumidores estamos desamparados ante las actitudes de las agencias y la ineficiencia de nuestras instituciones públicas.

Otto Francisco Patiño Chacón, abogado carné 8.980

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