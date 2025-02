Orar por Francisco

Mientras el mundo enfrenta guerras y cambios en los ejes del poder político y económico, Francisco, el pontífice que vino “del país del fin del mundo”, también enfrenta una guerra privada en el hospital del Vaticano, donde lucha por recuperar su frágil salud, confiando en la ayuda de Dios y de los antibióticos. Un papa de hablar sencillo, casi paternal, que dirige una Iglesia de 1.390 millones de católicos bautizados, escribió hasta el momento cuatro encíclicas. En una de ellas, Fratelli tutti (Hermanos todos), expresa: “A veces, la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso lo transformó en un estilo de vida”. En estos momentos, gran parte de la humanidad ora por la salud del Santo Padre, porque, qué difícil será reemplazarlo.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Persecución

Parece mentira que uno se llegue a enfermar más de lo que ya está debido al acoso de algunas llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. En mi caso, son de la cadena de electrodomésticos Gollo de Alajuela. Soy bipolar mixto (hay evidencia empírica) y el psiquiatra tuvo que ajustarme la medicación, pues me desestabilicé emocionalmente debido al hostigamiento por parte de esa empresa. Cancelaré lo que debo, pero lamento que se dé esta cacería en mi contra.

Pablo Hernández Páez, Alajuela

Otro hueco de AyA

Hace ya un año, Acueductos y Alcantarillados (AyA) rompió la calle 31, 125 metros al sur de El Farolito, en barrio Escalante, sin que hasta esta fecha se haya reparado. Esto, a pesar de diversas cartas que hemos dirigido a dicha institución y a la Municipalidad, para las cuales no ha habido respuesta. Con las lluvias, el hueco se amplió en profundidad y longitud, lo cual ocasionó daños a los vehículos que circulan por la calle.

Fernando Masís Pirie, barrio Escalante, San José

Impensable

La locura moderna abriga cosas que hace 30 años habrían sido impensables. Por ejemplo, hoy pasa por un acto de patriotismo y valentía el que alguien con aspiraciones políticas –como el presidente Donald Trump– se declare enemigo público de las instituciones que juró representar y dirigir.

Así, la contradicción, el insulto y la vulgaridad ya no son lo que eran, sino que, parece ser, se han convertido en la regla en vez de ser la excepción.

Incluso, el presidente de Costa Rica atrevidamente afirma recibir insultos de los demás, pero, por el contrario, declara que él no ofende a nadie, sino que “solamente” dice “abierta y sinceramente la verdad”.

Francisco Barrientos B., Coronado

Una oportunidad

Costa Rica se ha jactado por años de ser un país defensor de los derechos humanos con una sociedad inclusiva (personas con discapacidad, de toda etnia o religión). Sufrí un accidente y, a raíz de esto, tengo discapacidad visceral (pérdida total del estómago) y algunos problemas de pulmón, pero esto no me ha hecho diferente. Por el contrario: muchas personas como yo estamos acostumbradas a dar mucho más que la milla extra. Contamos con suficiente preparación para optar por un trabajo (en mi caso, soy instructora de yoga certificada, instructora de dance fitness, políglota, domino Lesco y técnicas de coaching empresarial). Pero, sin éxito, toco puertas para que me den una oportunidad. Visito lugares de trabajo y observo a chicos con discapacidades, pero, en mi caso, mi condición no es visible y esto me dificulta más la situación. Hago un llamado a personas dueñas de gimnasios o a empresarios que quieran extenderme su mano.

Joanna Paola Chávez Mora, Rohmoser, Pavas

