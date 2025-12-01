Olvídese de pagar ¢2.000 por números bajos de lotería navideña en la avenida central

Caminé por la avenida central el sábado por la mañana. Desde el Bar Chelles, herido a muerte en su infraestructura, hasta el llamado Banco negro (el BCR), todos los vendedores de lotería cobran ¢2.500 la fracción de navideña por los números menores al 50. No uno, ¡todos! Ante la queja por el precio y mi posible búsqueda de un funcionario o policía, un muchacho que ayudaba a una señora a vender me dijo: “Búsquelo, a ver si lo encuentra”. Y tenía razón: la JPS no tiene ni un solo inspector, al que le sería muy fácil comprobar que hay especulación. Otra vendedora me dijo: ”No ve que la presidenta de la Junta ahora es candidata a diputada y no se va a comer esta bronca”. Solo me dije: “¡Ay, país, país, país!“, como la canción del cantautor argentino Jairo.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Ofensa a todo el pueblo

Cuando el presidente de la República ataca al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), insulta de forma personal a su presidenta y demás magistrados(as), en realidad está insultando a todo el pueblo costarricense que siempre ha tenido gran confianza en el profesionalismo y la imparcialidad del Tribunal.

Yo he participado sirviendo, sin paga alguna, en cinco elecciones nacionales desde 1978 y puedo dar fe de que los diferentes miembros de mesa, representantes de diversos partidos políticos, siempre nos comportamos como ciudadanos de bien que entregamos nuestro esfuerzo y sacrificio para garantizar que la sagrada voluntad del pueblo expresada en las urnas se respete al 100%. Nunca me ha tocado sospechar siquiera de que alguna de las personas integrantes de mesa o los fiscales quisieran hacer algún tipo de fraude electoral. Jamás. Nuestro sistema político electoral tiene muchas cosas por corregir, pero nunca hemos sospechado de un eventual fraude electoral porque la ciudadanía participa activamente, de forma generosa y gratuita, para garantizar la pureza del voto.

De modo que cuando el presidente ofende y duda de la integridad personal y profesional del TSE, está dudando y ofendiendo a todo el pueblo costarricense que, a través de una sabia legislación en nuestra Constitución Política, poseemos un sistema electoral a prueba de fraudes y demás ofensas que dice el presidente.

Habib Succar Guzmán, Zapote

El Lagar de Alajuela

Compramos un perlin en El Lagar, en Praktico, Alajuela. Para ponerlo en el automóvil, los encargados, en coro, nos dijeron que tenían prohibido amarrar las cosas encima del carro y dos adultos mayores tuvimos que subirnos a hacerlo. Pusimos la queja en la página de Servicio al Cliente de El Lagar y nos contactó amablemente el gerente de turno para decirnos que eso no era una política de la empresa y que sí tenían la obligación de amarrar los artículos pesados.

Visité de nuevo la ferretería, esta vez para comprar una lámina de zinc y, de nuevo, la negativa a amarrarla. Dijeron que no amarran nada por una demanda de alguien a quien en el camino se le cayó el producto. Es decir, por un colaborador que no hizo bien su trabajo, castigan a todos los clientes. Esta vez, fui a buscar al gerente quien ordenó que amarraran la lámina, lo que hicieron no de muy buena gana.

En El Lagar de Pavas es diferente. Se mostraron muy amables con otros perlines que compramos. En resumen, si usted es adulto mayor, no vaya a El Lagar de Alajuela, porque es solo para jovencitos que se pueden subir y amarrar la carga.

Luis Fernando Bruno Guzmán, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.