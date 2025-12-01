Cartas

Olvídese de pagar ¢2.000 por números bajos de lotería navideña en la avenida central

Todos los vendedores cobran ¢2.500 por pedacito en los números menores al 50. Se atreven a hacerlo porque saben que no hay un solo inspector de la JPS que compruebe la especulación

Por Redacción de La Nación

Caminé por la avenida central el sábado por la mañana. Desde el Bar Chelles, herido a muerte en su infraestructura, hasta el llamado Banco negro (el BCR), todos los vendedores de lotería cobran ¢2.500 la fracción de navideña por los números menores al 50. No uno, ¡todos! Ante la queja por el precio y mi posible búsqueda de un funcionario o policía, un muchacho que ayudaba a una señora a vender me dijo: “Búsquelo, a ver si lo encuentra”. Y tenía razón: la JPS no tiene ni un solo inspector, al que le sería muy fácil comprobar que hay especulación. Otra vendedora me dijo: ”No ve que la presidenta de la Junta ahora es candidata a diputada y no se va a comer esta bronca”. Solo me dije: “¡Ay, país, país, país!“, como la canción del cantautor argentino Jairo.








cartascartas a la columnacartas de los lectores

