A inicios del llamado “reino del terror” de la Revolución Francesa (1793), J.P. Marat sugiere que “la masa de infelices forzados a trabajar para vivir” debería participar en los linchamientos y represiones contra curas, monárquicos, adinerados y magistrados franceses. ¡Esa, según él, sería la venganza ebionita ideal contra sus “maltratadores”!

Palabras más, palabras menos, esa pareciera ser la consigna de nuestros criollos aspirantes a dictador; abanderados, sin saberlo, bajo el principio también revolucionario de que “el deber más sagrado es olvidar la ley para salvar a la patria”.

Como en el pasado, de eso a la guillotina hay solo un paso.

Francisco Barrientos B., Coronado

Tome usted el control

Doña Laura, usted es una persona amable, nada cercana en estilo al tono violento y agresivo que caracteriza a su “jefe”, quien parece verla y tratarla como súbdita.

Usted es la presidenta de la República y considero, con todo respeto, que la imagen de marioneta le hace mucho daño. Abra los ojos y comprenda que es usted la mandataria elegida por el pueblo costarricense. La presencia de Chaves en su gobierno, al mando de dos ministerios, solo la perjudicará. Deje de copiar esa agresividad y empiece a gobernar.

Deshágase de esa mala sombra y pase a la historia como una presidenta correcta. Su “jefe” no la deja gobernar. Tome usted el control, como se lo pidió la ciudadanía en las urnas y como usted juró hacerlo el 8 de mayo. Usted es la presidenta.

Eduardo Leiva López-Calleja, Curridabat

Llamado a Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados y Abogadas requiere tomar acciones urgentes con respecto a sus agremiados que dañan la democracia al incumplir las leyes que juraron acatar.

Si bien toda persona tiene derecho a la defensa, es preocupante ver cómo el vínculo con el narcotráfico y otros delitos lleva a algunos profesionales a cruzar la línea ética. El Colegio debería supervisar más eficientemente el desempeño de sus miembros y suspender a tiempo a quienes perdieron el rumbo de la legalidad.

Hace muchísimos años, un abogado muy respetable que ya no está entre nosotros me enseñó que una buena defensa no consiste en liberar a un delincuente, sino en garantizar que reciba la pena justa: ni más, ni menos. Muchísimos litigantes lo desconocen o lo olvidaron, y se han convertido en cómplices de la delincuencia. El Colegio debe actuar vehementemente antes de que estos profesionales provoquen que el pueblo pierda la fe en la institucionalidad y la democracia.

Gabriela Soto Quijano, Atenas, Alajuela

Un plantón bien plantado

Resulta difícil describir el rostro de una patria: niños, jóvenes, adultos mayores, todos con el pecho henchido de fervoroso amor por el país que los vio nacer, por una educación que otrora nos inculcó principios, valores y respeto, que nos ayudó a crecer de la mano de la solidaridad, la transparencia y la honestidad. Fue un triunfo irrefutable de la Patria ver colmada la plaza de la Democracia el pasado 6 de agosto, con la sencilla humildad de los que solo aman y defienden el bienestar común; y no permitirán, bajo ninguna amenaza, ¡la más mínima ignominia!

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

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