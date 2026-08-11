Cartas

Olvidar la ley para salvar a la patria

Esa pareciera ser la consigna de nuestros criollos aspirantes a dictador

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Por Redacción de La Nación

A inicios del llamado “reino del terror” de la Revolución Francesa (1793), J.P. Marat sugiere que “la masa de infelices forzados a trabajar para vivir” debería participar en los linchamientos y represiones contra curas, monárquicos, adinerados y magistrados franceses. ¡Esa, según él, sería la venganza ebionita ideal contra sus “maltratadores”!








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