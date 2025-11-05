Ofrecen promociones, pero cambian los precios

Fui de compras al Masxmenos de Belén, como es usual, por la cercanía con mi vecindario. Con frecuencia hay ofertas, que uno desea aprovechar, pero he notado en las facturas de compra precios muy diferentes a los ofertados en las góndolas exhibidoras. Inútiles han sido las precauciones y las quejas. Parece un modus operandi. Este 4 de noviembre compré cuatro manzanas gala, que se ofrecían por ¢1.000, pero según la factura pagué ¢1.680. Llamé al número 800, de atención al consumidor, y me dicen que debo hacer el reclamo mediante la página web o ir a San Juan de Tibás a plantearlo. Friso los 79 años y tengo dificultad motora. Ya me ha ocurrido en otras ocasiones y no hay forma de lograr que la Defensoría del Consumidor haga algo al respecto, por lo que esto es una advertencia a los compradores de ese supermercado para que presten atención.

René Roblero, Belén

Garantía de vehículo

Hace 30 meses compré un vehículo en la empresa Cori Motors S. A., ubicada en la Uruca. Adquirí un auto nuevo de la marca DongFeng. Al quinto mes de la compra, el vehículo sufrió un daño en el switch de las escobillas y el BCM. Al llevarlo al taller de la agencia, lo que hicieron fue dejar las escobillas fijas y me indicaron que esto sería algo temporal, solo mientras llegaba el repuesto, y que esto no tardaría más de dos meses. Sin embargo, 25 meses después y tras reiteradas visitas al taller, sigo a la espera de la reparación de mi vehículo, al cual, como producto del desperfecto antes señalado, también se le dañó el sensor de posición de reversa, el TCU de la caja automática y el módulo ABS. Por si fuera poco, desde hace cuatro meses la agencia tiene mi vehículo, con la promesa de repararlo completamente.

Está claro que hay un total incumplimiento de la garantía. En este momento, he perdido toda esperanza de que realmente pueda obtener una solución a mi problema, ya que, además, la comunicación es unilateral. Esta situación es realmente frustrante y agotadora, pues nunca esperé que un vehículo nuevo fallara a los cinco meses de comprado, y tampoco esperé que el servicio posventa fuera tan terriblemente malo.

Estoy muy preocupada por la falta de respuesta, por la falta de acción y por la gravísima afectación que mi familia y yo hemos sufrido al no poder contar con un vehículo funcional, y sin ningún soporte por parte de la que se supone debe ser una empresa seria.

Karol Marín Castillo, Naranjo

Jueguen el partido pendiente

Desde hace meses informa la sección deportiva de La Nación sobre el partido pendiente que deben jugar Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés, sin que la autoridad deportiva intervenga para que se realice el partido, indefinidamente aplazado.

Tal situación, a todas luces sospechosa, da pie para que los aficionados pensemos que algo traman los clubes en mención. Por favor, no den pábulo a más suspicacias. Esa indefinición solo permite afirmar que algo huele mal en el certamen futbolero.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Liceos sin nombre

Desde el año 2020 fueron reconstruidas las instalaciones del Liceo Napoleón Quesada Salazar (diurno) y del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez (nocturno), ubicadas en Guadalupe de Goicoechea.

Las obras realizadas fueron gigantescas, tanto que el Ministerio de Educación Pública (MEP) invirtió ¢4.186 millones en ese gran proyecto, digno de aplaudir.

El problema es que casi seis años después, nadie se ha dignado a invertir en la colocación de un par de orgullosos rótulos que vuelvan de nuevo a indicar que ahí se encuentran y operan esos históricos centros de enseñanza.

No creo que, después de semejante inversión, no exista dinero para que las Juntas de Educación de ambas instituciones o el propio MEP vuelvan a resaltar los nombres de dos educadores que le dieron tanto orgullo a la población guadalupana.

Daniel Antonio Madrigal Sojo, Goicoechea

