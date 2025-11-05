Cartas

Ofrecen promociones, pero cambian los precios

En varias ocasiones he comprado productos en promoción en Masxmenos, pero, al pagar, noto que los precios son más altos que los indicados en la góndola

Por Redacción de La Nación

Fui de compras al Masxmenos de Belén, como es usual, por la cercanía con mi vecindario. Con frecuencia hay ofertas, que uno desea aprovechar, pero he notado en las facturas de compra precios muy diferentes a los ofertados en las góndolas exhibidoras. Inútiles han sido las precauciones y las quejas. Parece un modus operandi. Este 4 de noviembre compré cuatro manzanas gala, que se ofrecían por ¢1.000, pero según la factura pagué ¢1.680. Llamé al número 800, de atención al consumidor, y me dicen que debo hacer el reclamo mediante la página web o ir a San Juan de Tibás a plantearlo. Friso los 79 años y tengo dificultad motora. Ya me ha ocurrido en otras ocasiones y no hay forma de lograr que la Defensoría del Consumidor haga algo al respecto, por lo que esto es una advertencia a los compradores de ese supermercado para que presten atención.








