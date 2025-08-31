Cartas

Ocho llamadas después, me siguen cobrando por BAC Salud

No basta con que me reversen el cobro cada vez que reclamo; necesito que dejen de cargarme ese monto en mi tarjeta

Por Redacción de La Nación

El 25 de junio solicité al BAC cancelar el beneficio BAC Salud. Desde entonces, ha sido un calvario. Indican que, en su sistema, el servicio aparece cancelado y que el cobro automático aparece cancelado, pero sigue llegando el cobro cada mes en mi tarjeta.








