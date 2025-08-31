Ocho llamadas después, me siguen cobrando por BAC Salud

El 25 de junio solicité al BAC cancelar el beneficio BAC Salud. Desde entonces, ha sido un calvario. Indican que, en su sistema, el servicio aparece cancelado y que el cobro automático aparece cancelado, pero sigue llegando el cobro cada mes en mi tarjeta.

He realizado al menos ocho llamadas para tratar de resolver este problema, cada una con duración de 10 a 35 minutos, y nadie sabe dar respuesta. Incluso en la última llamada, del 28 de agosto, ya se tramitó como queja, a ver si acaso.

El cobro que aplican es de forma “silenciosa”: no se recibe notificación al correo, como sucede con otras transacciones. Me he dado cuenta porque tengo la costumbre de controlar los movimientos de mis tarjetas. Pero quién sabe a cuántas personas les llegan estos cargos y terminan pagándolos sin darse cuenta.

Mientras espero que el BAC solucione (y no solo reverse el cobro cada vez), confío en que mi experiencia sirva para que otros no cometan el error de aceptar estos supuestos “beneficios”.

Diana Mora Ramírez, San Sebastián

Diálogo y humildad

Qué fácil hubiese sido todo con diálogo y pidiendo sugerencias e ideas para la nueva y necesaria cárcel. Pero cuando el ego predomina, no hay avance.

Estoy segura de que la empresa privada y cada uno de nosotros, ticos de corazón, podríamos donar un bloque, cemento, varilla, etcétera, y nos ahorraríamos esos miles de millones que tanta falta hacen para utilizar en educación. Nada cuesta ser un poco humilde y darse cuenta de que, aunque no nos gusten ciertas personas, dialogando podemos sacar adelante a nuestro precioso país.

Vilma Castro Rojas, Moravia

Marta Esquivel

Heredia no debe permitir que la señora Marta Esquivel se postule a candidata a diputada por dicha provincia a sabiendas de que, por su cercanía con el señor Chaves, quedó por fuera a una candidata con los requisitos idóneos para ejercer dicho cargo. Vale recordar que, en su paso por la CCSS, se opuso a los aumentos de los médicos, no avanzó nada en las listas de espera y tiene culpa en el atraso en la construcción del nuevo hospital de Cartago. Creo que los heredianos se verán afectados por una persona que solo piensa en sus intereses

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Innegable que es pato

Muy bien por el editorial de La Nación del 28 de agosto, en cuanto a la actuación del gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles y su comportamiento frente al OIJ, lo cual favorece a la delincuencia. Pero La Nación se queda corta. Es comprensible que mida sus palabras, pero en el caso de este feligrés, no existe miedo por lo que me pueda pasar. A esta edad y con lo que me ha tocado ver, nada sería peor que el silencio ante las expresiones que fomentan el odio, el divisionismo, la matonería y la bravuconería, pan diario de aquellos que pretenden imponernos su criterio, fantasioso y pernicioso, comején de la democracia y de los principios humanísticos de la historia costarricense.

Cuando el animal parece un pato, tiene pinta y genotipo de pato, plumas de pato, se relaciona con patos y nada con garbo y gracia en el estanque de los patos, ¿le creería alguien si dice que no es un pato?

Abdenago Brenes Hine, Barva de Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.