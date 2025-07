Obras urgentes que no se hacen y el dinero se invierte en otros trabajos

Veo con mucha preocupación que están haciendo ampliación de carriles y cambio de alcantarillas en el puente sobre el río María Aguilar a la altura de las inmediaciones de la rotonda de la Y griega. Me parece que están gastando un montón de millones en una obra que no es urgente, pues en ese sector nunca se ha dado una inundación como las que sí ocurren en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la UCR, donde es urgente realizar trabajos que resuelvan definitivamente el problema. O sea, no entiendo las políticas del Gobierno Central ni local (Municipalidad de San Pedro) pues el alcalde salió diciendo que no había dinero para arreglar las graves inundaciones que se presentan en el sector.

Anabelle Araya García, San José

Decreto de Minae

Un total de 19 organizaciones no gubernamentales –y el grupo aumenta– están exigiendo que se apliquen en la realidad las medidas propuestas por el Decreto Ejecutivo del Minae N.° 44329, para la prevención y mitigación de la electrocución de fauna silvestre por tendidos eléctricos en Costa Rica. Dicho decreto tiene ya más de un año de haberse oficializado, pero su operatividad brilla por su ausencia. Además, ha sido un obstáculo para comisiones que ya han venido trabajando en el asunto, fiscalizadas y coordinadas por el Sinac. Ahora les pasaron la coordinación a las electrificadoras, y con eso, se paralizó por completo la coordinación de acciones.

Inés Azofeifa Rojas, Liberia

Pérdida irreparable

El pasado 8 de julio falleció la doctora Kathy Villalobos Murillo, médica especialista jefa de Psiquiatría del hospital de Heredia. La doctora Villalobos tuvo una larga trayectoria de cerca de 20 años en este centro médico y fue muy querida por sus compañeros, amigos y, principalmente, sus pacientes. En mi condición de jefa de la doctora Villalobos no me sorprendió ver el triste impacto que su partida dejó entre sus compañeros del Hospital, pero me impresionó leer en redes sociales los cientos de comentarios de pacientes que la quisieron, la respetaron, la necesitaron y ahora la extrañarán profundamente.

Mujer valiente, trabajadora, abnegada y comprometida con su trabajo, irradiaba paz con solo verla y sentarse a hablar con ella, curaba con su mirada y con sus palabras, las que siempre tenían el tono y el contenido adecuados. Fue un ángel en la tierra para quienes la necesitamos en algún momento y nos brindó ayuda y consejo. Salvó a muchos, muchos pacientes en su destacada carrera.

La doctora Villalobos deja una huella imborrable en quienes la conocimos. Su espacio será insustituible en el hospital de Heredia.

Laureen González García, jefa Consulta Externa Hospital de Heredia

Entrega de anteojos

Hace 22 días encargué en Ópticas Visión en línea unos anteojos oftalmológicos y, según indican en la página web, el tiempo de entrega es de 5 a 8 días hábiles.

Realmente, me urgen mis anteojos. Me he comunicado por todos los medios disponibles e incluso me apersoné a oficinas centrales en San José y me prometieron una fecha de entrega, la cual no cumplieron. Por tal razón, solicito mi dinero de vuelta.

Francella Sandoval Porras, Moravia

