Obligado a comprar agua a distribuidores privados

A principios de agosto, solicité la instalación de un nuevo medidor de agua. Me dijeron que el proceso tardaría entre 15 y 22 días, aunque si había otros retrasos, era posible que demorara un mes más.

Han transcurrido casi dos meses y, a pesar de mis intentos de comunicación por correo electrónico con la persona encargada de las instalaciones o llamadas telefónicas, no he obtenido respuesta. En varias ocasiones me han informado de que mi solicitud fue aprobada y que hay una cuadrilla asignada, pero el tiempo pasa sin que se concrete la instalación. Esta situación me ha obligado a recurrir al servicio privado de suministro de agua y al alquiler y al préstamo de un camión para chorrear el piso de mi construcción. Es inaceptable que no haya recibido la atención adecuada ni un seguimiento oportuno.

