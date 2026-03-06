Obedecerla y también respetarla

Con respecto al fallo de la Sala IV que anuló la subasta de frecuencias de radio y TV, manifiesta el señor Rodrigo Chaves que a dicha Sala “tenemos que obedecerle, pero no respetarla”. A mi entender, obedecer significa cumplir lo que ordena la autoridad, mientras que respetar implica reconocer su legitimidad y valorar sus decisiones dentro del marco institucional. Por eso pienso que, en un Estado de derecho, no solo se debe obedecer a la Sala Constitucional, sino también respetarla.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Un nuevo y grave desafío

La Constitución de 1949 que nos rige, si bien tomó como patrón y raíz la Carta de 1871, ha sido la que ha cosechado mayores y mejores frutos en toda la historia patria. Bajo la sombra de este código político, producto de un lento proceso de experimentación nacional y de la cultura jurídica de muchas generaciones, se creó un conjunto grande de instituciones de gran calado, así como obras de infraestructura que trajeron bienestar y progreso al país.

Con todo, no podemos permanecer impasibles cuando, desde las altas esferas del gobierno, se habla de promover la reelección sucesiva del presidente; la injerencia en la independencia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría, y la eventual suspensión de las garantías individuales, a discreción del Ejecutivo.

No se trata de mantener intocable la Constitución –pues en buena hora que se renueve lo que ya no se adecúa a las necesidades actuales– sino de preservar los principios fundamentales de la República y las instituciones que hicieron grande nuestra democracia.

Asumir una actitud pasiva equivaldría a tirar por tierra todo lo que con gran sacrificio se construyó y retroceder por el camino sin retorno de la autocracia, el abuso de poder y la inseguridad jurídica. Debemos manifestarnos y enfrentar pacífica y respetuosamente, pero con energía, la gravedad de este nuevo desafío.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Queja contra Grupo Tuasa

Como usuario de los buses del Grupo Tuasa, concesionario de la ruta Alajuela-Heredia-San José y viceversa, me quejo, pues desde que asumieron el servicio, aumentaron sorpresivamente la tarifa y, últimamente, han cambiado las paradas finales, así como las intermedias. De San José a Heredia, asumen que la última parada es Pirro, en lugar de ser el Gimnasio. Así, cobran tarifa completa de Pirro al Gimnasio. Además, la parada de Pirro viniendo de Alajuela o de Heredia, a veces la cumplen y otras veces no, lo que perjudica al usuario. Espero tomen nota y comuniquen mejor sus decisiones.

Marco A. Araya Zamora, Heredia

Alcalde suspendido

Un alcalde suspendido alegremente desacata la sanción y se presenta a trabajar. Entonces, ¿el Concejo Municipal está pintado? El mensaje a la ciudadanía es que, acá, un empleado público hace lo que le da la gana, porque los órganos de control son de mentiritas.

Glen Rodríguez Solís, Ulloa, Heredia

