Obedecerla y también respetarla

A diferencia de lo manifestado por el mandatario, pienso que, en un Estado de derecho, no solo se debe obedecer a la Sala Constitucional, sino también respetarla

Por Redacción de La Nación

Con respecto al fallo de la Sala IV que anuló la subasta de frecuencias de radio y TV, manifiesta el señor Rodrigo Chaves que a dicha Sala “tenemos que obedecerle, pero no respetarla”. A mi entender, obedecer significa cumplir lo que ordena la autoridad, mientras que respetar implica reconocer su legitimidad y valorar sus decisiones dentro del marco institucional. Por eso pienso que, en un Estado de derecho, no solo se debe obedecer a la Sala Constitucional, sino también respetarla.








