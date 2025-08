Nuevos quioscos del bulevar de Heredia están usándose como baños

Con preocupación e indignación, denuncio el lamentable estado en que se encuentran los recién inaugurados quioscos ubicados en el bulevar, al costado oeste del edificio de Correos de Heredia. A tan solo días de su apertura, estas estructuras ya presentan graves signos de deterioro.

Vandalismo y falta de higiene: Los quioscos han sido rayados y están siendo utilizados como servicios sanitarios, lo que crea un foco de insalubridad y una imagen deplorable en un espacio público central.

Riesgo para la seguridad: El temor es que estos quioscos se conviertan en nuevos puntos de asaltos, lo que agrava el ya complejo panorama de esta ciudad, que afronta desafíos como la presencia de indigentes y la acumulación de basura.

Es inaceptable que, en vez de soluciones, se añadan “mejoras” que terminan por convertirse en adefesios que afean nuestro patrimonio. Como artista visual, ciudadano y amante de Heredia, me embarga un sentimiento de impotencia y tristeza al ver cómo se está destruyendo nuestro legado cultural. Si este es un adelanto del proyecto de bulevar en su totalidad, el futuro de nuestra ciudad es desolador.

Heredia está de duelo al presenciar cómo su identidad y su belleza son comprometidas por la falta de previsión y un aparente abandono. Elevo este grito de protesta con la esperanza de que se tomen acciones. Los proyectos públicos deben ser verdaderos aportes al bienestar y la calidad de vida de los heredianos, y no focos de problemas adicionales.

Alexánder Chaves Solórzano, San Francisco de Heredia

MediSmart, cero ahorro

Tengo un plan con MediSmart desde hace unos dos años, y ahora que lo necesito, la atención me sale más cara que por fuera.

Entonces, solicité darme de baja y me exigen pagar dos meses más para rescindir el contrario, aunque les he pagado más de ¢300.000 sin usarlo.

Me siento estafada porque no existe el tan prometido ahorro. Al contrario: pago mensualmente para que me cobren más caro.

Isabel Yglesias Piza, Heredia

¿Por quién votar?

Ante la multiplicidad de candidaturas, recomiendo analizar propuestas concretas, serias y realizables. Sugiero revisar trayectorias de vida, valores y, sobre todo, analizar a las personas que rodean a los candidatos, poniendo en práctica el dicho “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

Busco un candidato dispuesto a proponer soluciones contra la pobreza y la desigualdad, que son los peores enemigos de la democracia e impulsan a las personas a abrazar discursos populistas, disruptivos, enemigos del sistema y de las instituciones democráticas consolidadas. Y Costa Rica es uno de los países más desiguales del continente.

Es imperativo que los candidatos se pronuncien y digan qué programas sociales ejecutarán en salud, educación y pensiones; cómo generarán los ingresos que requieren esos programas; si aumentarán impuestos o crearán nuevos tributos, tales como renta básica universal. Y, por último, que indiquen si están de acuerdo con aumentar los salarios de forma justa; es decir, revertir la tendencia actual en la cual los salarios más altos aumentan en porcentajes mayores que los más bajos.

Federico Brealey Zamora, Curridabat

Por el bien de Saprissa

No tengo nada contra el jugador de Saprissa Mauricio Villalobos. Lo que diga lo hago por el bien de mi equipo, Saprissa. No creo que todo esté bien si casi todos los centros que trató de hacer se los pegaba al defensa. Debe aprender mucho de lo que sabe Wanchope y otros jugadores retirados que lo hacían muy bien y que estarían dispuestos a enseñarle a este jugador.

Carlos Francisco Soto Calvo, Moravia

