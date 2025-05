Nuevo Hospital Monseñor Sanabria sin parqueo para sus usuarios

El viernes 2 de mayo me presenté en mi vehículo al nuevo Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, a una cita de mi madre, acompañada por su cuidadora. Me permitieron ingresar al parqueo solamente para llevarlas al ingreso principal, pero me indicaron que debía dejar el vehículo en el exterior. Me es imposible entender que tan magnífica obra no contemple este servicio al usuario, aun teniendo una gran área de estacionamiento. Contabilicé a esa hora que había más de 200 espacios sin uso, y para comparar, alrededor de la plaza de fútbol del frente había menos de 100 vehículos estacionados. Hay estrés en los usuarios por dejar sus vehículos en el exterior a más de 200 metros y los vecinos también se incomodan por ello. Ni se diga ahora con el invierno que se avecina.

